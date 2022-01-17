Общество

В 2022 году гаражная амнистия затронет 11 муниципальных образований

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На 2022 год Пензенской области из государственной казны выделили более 5 млн рублей на реализацию федерального закона «О гаражной амнистии». Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в понедельник, 17 января.

Суть закона в том, чтобы урегулировать рынок частных гаражей и деятельность кооперативов, дать владельцам возможность оформить объекты и землю под ними в собственность в упрощенном порядке. Пока правовая неопределенность не позволяет гражданам противостоять сносу гаражей, продать или передать их по наследству.

«Работа намечена в 11 муниципальных образованиях. В региональную программу уже направлены заявки от 8 муниципальных образований. Однако от городских округов Пензы и Заречного, где сосредоточена наибольшая часть гаражных построек, заявок нет», - констатировали в пресс-службе областного правительства.

«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября. По закону органы местного самоуправления, государственной власти обязаны предоставить земельный участок под гараж в собственность бесплатно. Объект должен быть капитальным строением, возведенным до 2004 года.

«В 2021 году, по информации министра государственного имущества региона Андрея Кудинова, проведены комплексные кадастровые работы в 25 кадастровых кварталах, расположенных в 9 муниципальных образованиях в отношении 5 986 объектов недвижимости», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

До сих пор нет разъяснения по металлическим гаражам.

Ракушки однозначно не попадают, это понятно, но есть целые гск из стальных гаражей. С фундаментами, погребами, печками... Они попадают под амнистию или нет?

Имя: Гость
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