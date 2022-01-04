Пензенцы не воспользовались «гаражной амнистией» в 2021 году

04.01.2022 | 18:48

Ни один из жителей Пензы не воспользовался «гаражной амнистией» в 2021-м. Наплыва желающих ожидают в наступившем году. В управлении Росреестра считают, что люди просто не успели подготовить пакет документов и сделают это в 2022-м.

«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября.

«Органы местного самоуправления, органы государственной власти обязаны предоставить земельный участок под гараж в собственность бесплатно. Есть несколько нюансов: этот гараж должен быть капитальным строением и построен до 2004 года», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Владельцы боксов должны предоставить документы: технический паспорт на объект или ГСК, любую бумагу, связанную со строением, но главное - почти 20-летней давности. Первый шаг - обращение в администрацию.

«С заявлением о согласовании схемы размещения земельного участка. Подготавливает схемы кадастровый инженер, подаются документы в администрацию, администрация выпускает постановление о согласовании данной схемы, затем подготавливается межевой план на земельный участок», - сообщила Оксана Романова.

Надел ставят на учет, и орган местного самоуправления бесплатно предоставляет его заявителю. Но предыдущая подготовка бумаг оплачивается.

Администрация может и отказать - в том случае, если объекты находятся в списке незаконно построенных и подлежащих сносу. Таких уже немало ликвидировали, к примеру, на улице Суворова.

«Это решение администрации», - отметил пензенец.

«Их давно предупреждали, чтобы они освобождали территорию», - рассказала горожанка.

В Кузнецке несколько человек уже успели воспользоваться «гаражной амнистией». Оформить документы жители региона могут в течение пяти лет.