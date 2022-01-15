Общество

Пензенская область вышла в лидеры по числу личных банкротств

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Пензенская область вошла в топ-3 регионов - лидеров по количеству банкротств на численность населения за 2021 год.

По данным единого федерального реестра «Федресурс», на 100 тысяч жителей Сурского края приходится 232 банкрота. Это третье место в рейтинге.

Перед Пензенской областью находятся лишь Ульяновская (1 место, 258 банкротов на 100 тысяч населения) и Самарская (252).

Средний показатель по России - 132 новых банкрота на 100 тысяч населения.

Всего в минувшем году в стране было признано банкротами 192 846 граждан - на 62% больше, чем в 2020-м (119 045). Больше всего их было в Москве (10 213), Московской области (10 045), Краснодарском крае (9 757), Санкт-Петербурге (8 185), Самарской области (7 946).

В общей сложности с начала действия процедуры потребительского банкротства (1 октября 2015 года) в стране признано несостоятельными 475 126 человек.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

зато сколько новых мерседесов, ауди и бмв в Пензе)) в Москве столько нету))

Гость||

Очередное "достижение" бочкаревского клана правлению которого скоро исполниться 24 года !

Гость||

Так реклама день и ночь идёт. Одни кадры кредиты впаривают, другие росбанкрот! Красота!

Имя: Гость
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