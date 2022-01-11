Пензенцы считают справедливым годовой рост зарплаты на 30%

11.01.2022 | 13:57

Опрос жителей Пензы, проведенный сотрудниками компании SuperJob с 1 по 10 января, показал, что 30% респондентов получили годовую премию, а половина названных компаний в течение последнего года повышала сотрудникам зарплату.

Также выяснилось, что число пензенских предприятий, где зарплата увеличивалась менее чем полгода назад, составило 32%, от 6 до 12 месяцев назад - еще 17%.

Средний размер роста зарплаты в течение года составил 8%. В среднем же большинство пензенцев сочли справедливой прибавку в 30%.

На диапазон увеличения в размере 11-25% указал лишь 1 из 7 опрошенных. 3 человека из 100 назвали рост от 26 до 50%, 1% респондентов сообщил о повышении зарплаты более чем на 50%.

Специалисты отмечают, что у горожан оправдался расчет на годовую премию. На нее надеялись 22% опрошенных, а получили 25%. Ранее сообщалось, что почти каждый четвертый премированный намерен потратить эти деньги на возврат долгов и погашение кредитов.