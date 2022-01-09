В области разработают программу по установке пожарных оповещателей

09.01.2022 | 11:20

В Пензенской области планируют запустить программу по оснащению пожарными оповещателями жилых помещений социально незащищенных категорий граждан.

По мнению сотрудников регионального ГУ МЧС, это одна из действенных мер, способная предотвратить возгорания в домах.

«Всего за три последних года в области было установлено более 6 000 подобных устройств. Анализ их применения показывает, что в 2020 году в семи случаях срабатывания, благодаря своевременному оповещению, спасено 10 детей, в 2021 году - трое несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

После разработки программы средства на установку оповещателей выделят из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Сурском крае произошло 36 пожаров, при них погибли 11 человек.

Специалисты обратились к жителям региона с просьбой перестать проявлять беспечность.

«Праздничные дни продолжаются. Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области просят вас обратить свое внимание не на спиртные напитки, а на соблюдение требований пожарной безопасности. Пригласите специалистов и проведите ремонт электроснабжения, печного отопления. Уделите внимание своим родителям и детям. Сходите с семьей покататься на лыжах, на коньках. Проведите оставшиеся праздничные дни с пользой», - призвали население.