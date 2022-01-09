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Общество

В области разработают программу по установке пожарных оповещателей

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В Пензенской области планируют запустить программу по оснащению пожарными оповещателями жилых помещений социально незащищенных категорий граждан.

По мнению сотрудников регионального ГУ МЧС, это одна из действенных мер, способная предотвратить возгорания в домах.

«Всего за три последних года в области было установлено более 6 000 подобных устройств. Анализ их применения показывает, что в 2020 году в семи случаях срабатывания, благодаря своевременному оповещению, спасено 10 детей, в 2021 году - трое несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

После разработки программы средства на установку оповещателей выделят из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Сурском крае произошло 36 пожаров, при них погибли 11 человек.

Специалисты обратились к жителям региона с просьбой перестать проявлять беспечность.

«Праздничные дни продолжаются. Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области просят вас обратить свое внимание не на спиртные напитки, а на соблюдение требований пожарной безопасности. Пригласите специалистов и проведите ремонт электроснабжения, печного отопления. Уделите внимание своим родителям и детям. Сходите с семьей покататься на лыжах, на коньках. Проведите оставшиеся праздничные дни с пользой», - призвали население.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области планируют запустить программу по оснащению пожарными оповещателями жилых помещений социально незащищенных категорий граждан.
Решили изобрести снова проводное радио? При СССР оповещение ГО проходило именно про всем видам радио , в том числе проводному.

Гость||

Ждём вооны мошенников, предлагающих пенсам извещатели по цене в десять раз выше закупочной.

Гость||

Уже не знают,каким образом ещё ободрать население.газовики со своими договорами обдирают народ,теперь пожарные клюв разинули.

Гость||

И назовут эту систему "Хлопок Олежки."

Гость||

Теперь хлопковых не будет?

Имя: Гость
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