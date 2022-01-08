Происшествия

В Пензенской области за праздники в пожарах погибло 11 человек

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С начала 2022 года в Пензенской области в пожарах погибло уже 11 человек. Данные на 7 января озвучили 8-го числа в региональном ГУ МЧС России.

Всего за этот период произошло 36 пожаров.

«Сотрудниками и работниками пожарных частей, главами муниципальных образований ежедневно проводятся профилактические рейды, вручаются памятки о соблюдении требований пожарной безопасности, проводится разъяснительная работа, устанавливаются автономные пожарные извещатели», - сообщили в пресс-службе управления.

Специалисты обратились к жителям региона с просьбой перестать проявлять беспечность.

«Праздничные дни продолжаются. Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области просят вас обратить свое внимание не на спиртные напитки, а на соблюдение требований пожарной безопасности. Пригласите специалистов и проведите ремонт электроснабжения, печного отопления. Уделите внимание своим родителям и детям. Сходите с семьей покататься на лыжах, на коньках. Проведите оставшиеся праздничные дни с пользой», - призвали население.

Последняя трагедия случилась на улице Мира в ночь с 6 на 7 января. После взрыва газа в квартире многоэтажки произошло возгорание, погибло двое мужчин.

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Гость||

Здорово Олег работает, где хлопок, где порыв, трупами область усеял.

Гость||

На ремонт и замену у нищего народа,денег нет!!!

Имя: Гость
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