Общество

Сына павшего воина возмутило состояние могилы отца

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился сын погибшего красноармейца Дмитрия Шиндякина, уроженца деревни Ивановки Шемышейского района, откуда в 1941-м он ушел на фронт.

В 2017 году пензенские поисковики обнаружили останки бойца и еще 27 красноармейцев в Рогачевском районе Гомельской области. Дмитрия Шиндякина перезахоронили на кладбище в родном селе. Его сын, родившийся в 1941-м, всю жизнь искал сведения об отце, числившемся пропавшим без вести. Когда пожилой мужчина узнал, что его отца нашли, то расплакался.

В своем обращении в редакцию Василий Шиндякин пожаловался, что могила его отца в Ивановке заброшена, хотя в администрации Колдаисского сельсовета обещали ухаживать за местом захоронения.

«Я был там по осени - ужаснулся. Сам не в состоянии, инвалид, а нанять было некого», - написал пенсионер.

Редакция сделала запрос главе Колдаисского сельсовета Николаю Симдянову. Ответ не замедлил последовать.

16 мая 2017 года при перезахоронении останков воина Дмитрия Шиндякина были установлены памятник и ограда на средства бюджета Колдаисского сельсовета. А 19 сентября 2020 года за счет средств бюджета Пензенской области с целью обустройства воинского захоронения установлен мемориальный знак.

«Благоустройство кладбищ осуществляется администрацией сельсовета, старосты кладбищ являются ответственными за наведение чистоты и порядка. Устраиваются субботники, в которых принимают участие работники администрации сельсовета и жители сел. С 2017 года по настоящее время могила Шиндякина Д. С. также своевременно убиралась», - сказано в ответе главы сельсовета.

В сентябре 2021 года житель Пензенской области пожаловался на разрушение мемориала в селе Рянза Земетчинского района. Он опубликовал фото места, когда-то считавшегося памятным: оторвавшуюся мраморную плиту с именами погибших и облупившийся памятник, заросший бурьяном и кустами.

После публикации состояние мемориала привлекло внимание прокуратуры. В итоге администрация сельсовета благоустроила территорию, обследовала памятники и запланировала на 2022 год капитальный ремонт мемориального комплекса.

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Гость||

Могила. Вы деревни то видели в каком состоянии?В стране побежденных таких нет.

Гость||

Гость писал(a):

Могила. Вы деревни то видели в каком состоянии?В стране побежденных таких нет.
Историю поучи, сопляк. Победили не страну, а фашизм.

Гость||

Гость писал(a):

Вы деревни то видели в каком состоянии?
Вот ты глупый. Нет смысла вкладывать деньги в полумёртвую деревню. Однако сельские кладбища нужно поддерживать в должном состоянии.

Гость писал(a):

В стране побежденных таких нет.
Ещё при СССР деревни начали вымирать. Начался прирост городского населения.

Имя: Гость
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