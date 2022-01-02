В районе Барковки в Пензе может появиться экодеревня

В региональном минлесхозе обсудили проект развития сельскохозяйственного и туристического комплекса на Барковке в Пензе.
Проект планируется реализовать в трех направлениях. Первое - создание личных подсобных хозяйств, где производили бы экологически чистую сельхозпродукцию, второе - строительство экодеревни с развитой инфраструктурой.
Третье направление - развитие туризма и организация досуга пензенцев, сообщили в пресс-службе минлесхоза области.
Ранее стало известно о планах строительства автодороги от Засечного через Барковку и Междуречье с выходом на улицу Измайлова в микрорайоне ГПЗ. Данный объект фигурирует в действующем генеральном плане Пензы на протяжении нескольких лет и вызывает беспокойство жителей Барковки. Они переживают из-за возможного изъятия их земельных участков и сноса строений.
По словам заммэра Магомеда Агамагомедова, в ближайшей перспективе данным объектом заниматься не собираются.
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penzainform.ru писал(a):А где ЭКОкорма?
Смахивает на "Новые Васюки"...