В районе Барковки в Пензе может появиться экодеревня

02.01.2022 | 14:24

В региональном минлесхозе обсудили проект развития сельскохозяйственного и туристического комплекса на Барковке в Пензе.

Проект планируется реализовать в трех направлениях. Первое - создание личных подсобных хозяйств, где производили бы экологически чистую сельхозпродукцию, второе - строительство экодеревни с развитой инфраструктурой.

Третье направление - развитие туризма и организация досуга пензенцев, сообщили в пресс-службе минлесхоза области.

Ранее стало известно о планах строительства автодороги от Засечного через Барковку и Междуречье с выходом на улицу Измайлова в микрорайоне ГПЗ. Данный объект фигурирует в действующем генеральном плане Пензы на протяжении нескольких лет и вызывает беспокойство жителей Барковки. Они переживают из-за возможного изъятия их земельных участков и сноса строений.

По словам заммэра Магомеда Агамагомедова, в ближайшей перспективе данным объектом заниматься не собираются.