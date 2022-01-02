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Общество

В районе Барковки в Пензе может появиться экодеревня

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В региональном минлесхозе обсудили проект развития сельскохозяйственного и туристического комплекса на Барковке в Пензе.

Проект планируется реализовать в трех направлениях. Первое - создание личных подсобных хозяйств, где производили бы экологически чистую сельхозпродукцию, второе - строительство экодеревни с развитой инфраструктурой.

Третье направление - развитие туризма и организация досуга пензенцев, сообщили в пресс-службе минлесхоза области.

Ранее стало известно о планах строительства автодороги от Засечного через Барковку и Междуречье с выходом на улицу Измайлова в микрорайоне ГПЗ. Данный объект фигурирует в действующем генеральном плане Пензы на протяжении нескольких лет и вызывает беспокойство жителей Барковки. Они переживают из-за возможного изъятия их земельных участков и сноса строений.

По словам заммэра Магомеда Агамагомедова, в ближайшей перспективе данным объектом заниматься не собираются.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первое - создание личных подсобных хозяйств, где производили бы экологически чистую сельхозпродукцию,
А где ЭКОкорма?

Смахивает на "Новые Васюки"...

Гость||

Экобазар в Пензе уже есть.

Гость||

Гость писал(a):

А где ЭКОко
Тебе накой?

Гость||

А че русеев?

Гость||

Во общем упыри будут лабать там новые коттеджные поселки под видом экопоселений.

Гость||

На Дубраве земля заканчивается, вот они и пригьлядпели этот участок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам заммэра Магомеда Агамагомедова, в ближайшей перспективе данным объектом заниматься не собираются.
Куратор проекта?

Гость||

Бочкарев уже давно эко деревню открыл, в Леонидовке. Ещё одно эко рядом с чемодановкой находится. Маяк экологически чистое место. Около шестой больницы парк победы тоже местечко отличное для отдыха горожан. Зачем нам ещё? Вы с этими разберитесь пока.

Имя: Гость
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