Жителей Барковки взволновало возможное строительство новой дороги

15.12.2021 | 16:19

В среду, 15 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обсудили строительство моста и автодороги от Засечного через Барковку и Междуречье с выходом на улицу Измайлова в микрорайоне ГПЗ.

Данный объект фигурирует в действующем генеральном плане Пензы на протяжении нескольких лет.

Депутат Николай Кузяков рассказал, что его избиратели, жители Барковки, переживают из-за возможного изъятия их земельных участков и сноса строений.

«В ближайшей перспективе развития отрасли дорожного строительства этого объекта нет. Действующий план развития - до 2026 года, потом будем принимать новый, будем пересматривать транспортную схему в целом.

Так как проекта нет в ближайшей перспективе, то мы не планируем ни изымать, ни строить, так что люди могут не беспокоиться, вести личное строительство. Основанием для изъятия должна быть муниципальная нужда, подкрепленная документами, а их нет», - пояснил заммэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Депутат Александр Трутнев заявил, что проект прокладки дороги в том направлении, которое предусмотрено нынешним генпланом, вообще неперспективен. По его словам, если строить ее через Междуречье и Барковку, изымать придется более 140 участков, то есть на это потребуется как минимум 140 млн рублей, что невыгодно.

Депутат Виктор Хомец акцентировал внимание на том, что новая дорога, если она будет, упрется в улицу Измайлова, где в часы пик и так наблюдается транспортный коллапс, поэтому многие жители ГПЗ выступают против.