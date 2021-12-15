Сетевое издание|18+|Среда|15 дек 2021|17:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителей Барковки взволновало возможное строительство новой дороги

Печать

В среду, 15 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обсудили строительство моста и автодороги от Засечного через Барковку и Междуречье с выходом на улицу Измайлова в микрорайоне ГПЗ.

Данный объект фигурирует в действующем генеральном плане Пензы на протяжении нескольких лет.

Депутат Николай Кузяков рассказал, что его избиратели, жители Барковки, переживают из-за возможного изъятия их земельных участков и сноса строений.

«В ближайшей перспективе развития отрасли дорожного строительства этого объекта нет. Действующий план развития - до 2026 года, потом будем принимать новый, будем пересматривать транспортную схему в целом.

Так как проекта нет в ближайшей перспективе, то мы не планируем ни изымать, ни строить, так что люди могут не беспокоиться, вести личное строительство. Основанием для изъятия должна быть муниципальная нужда, подкрепленная документами, а их нет», - пояснил заммэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Депутат Александр Трутнев заявил, что проект прокладки дороги в том направлении, которое предусмотрено нынешним генпланом, вообще неперспективен. По его словам, если строить ее через Междуречье и Барковку, изымать придется более 140 участков, то есть на это потребуется как минимум 140 млн рублей, что невыгодно.

Депутат Виктор Хомец акцентировал внимание на том, что новая дорога, если она будет, упрется в улицу Измайлова, где в часы пик и так наблюдается транспортный коллапс, поэтому многие жители ГПЗ выступают против.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Глупомордые разволновались.

Гость||

становится интереснее, еще одна пробка предвидится, и пустить её(дорогу) под ЖД и бакунинский мост

Гость||

Цифры озвучены по миллиону за участок! И таковых 140! Все учтено и посчитано. Даешь цифирь!

Гость||

Меньше комнаты в коммуналке оценивают участок на вашей Барковке, нищеброды

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте