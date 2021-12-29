В Пензе точки общепита перестали соблюдать ограничения

29.12.2021 | 09:36

В Пензе усилили контроль за соблюдением мер безопасности в кафе, барах, ресторанах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время последнего рейда оказалось, что не во всех заведениях, пригласивших гостей на корпоративы, соблюдаются противоэпидемические требования.

Комиссия побывала в точках общепита Первомайского района. Проверены кафе и заведения на улицах Лермонтова, Красной: «Узбечка», «Шукран», «Универ 58», KFC, развлекательный центр Rostok Vip.

«В ходе мониторинга было отмечено, что руководителями посещенных объектов ослаблен внутренний контроль за соблюдением требований, установленных в период режима повышенной готовности.

Проверка QR-кодов у посетителей проводилась только в кафе «Узбечка», в остальных объектах осуществлялся свободный доступ и обслуживание посетителей», - отметили в пресс-службе мэрии.

В некоторых случаях в общепите забыли о масочном режиме. Так, средства индивидуальной защиты не использовали работники Rostok Vip, в других местах у сотрудников маски имелись, но по назначению не использовались, органы дыхания были открыты.

«С администраторами предприятий проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения мер безопасности, как работниками предприятий, так и гостями заведений. О результатах мониторинга будут проинформированы контрольно-надзорные органы», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что пензенцы обратились к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой снять ограничения с работы общепита на период новогодних праздников. Они привели как экономические доводы (большие убытки, которые несут кафе и рестораны из-за пандемии, сокращение штата), так и психологические (жители региона устали от стресса, хочется праздника).

Однако, по словам представителя регионального управления Роспотребнадзора, в ближайшее время рассчитывать на смягчение антиковидных мер не следует.

«Ситуация в регионе по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной. И предстоящие новогодние праздники, учитывая активные перемещения граждан и возрастающее количество контактов, создают дополнительные риски ухудшения ситуации. В ближайшее время какие-либо введенные ранее ограничения сняты быть не могут», - пояснил специалист.