Общество

129 бригад «Пензаэнерго» готовы к работе в праздники

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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» провели комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке энергосистемы региона к надежному функционированию в предстоящие праздничные дни с 31 декабря до 10 января.

Уже завершена проверка противопожарного состояния открытых и закрытых распределительных устройств на трансформаторных подстанциях, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин, работоспособности резервных источников электропитания (РИСЭ), средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ.

Организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования. Проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии.

В течение всего периода предстоящих нерабочих праздничных дней на дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай проведения возможных аварийно-восстановительных работ в компании готовы 129 мобильных и аварийно-восстановительных бригад, 644 человека и 177 единиц техники, а также 38 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 1 929,5 кВт.

Бригады оснащены инвентарем, экипировкой, средствами защиты; оснастка, спецтехника, машины и механизмы готовы к проведению работ. На особом контроле энергетиков в эти дни будет электроснабжение медицинских учреждений.

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