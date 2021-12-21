Риски сохраняются: с пензенского общепита пока не снимут ограничения

21.12.2021 | 10:05

В ближайшее время ограничения на работу общепита в Пензенской области сняты не будут. Причина связана с риском нового подъема заболеваемости COVID-19.

Ранее жители региона оставили под постами губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram просьбы разрешить работу кафе, ресторанов, баров после 23:00. По их словам, пензенский общепит несет большие убытки из-за пандемии, сокращается штат, урезается зарплата.

Некоторые пользователи привели не экономические, а психологические доводы.

«Мы устали от постоянного стресса, безденежья, пандемии, политического давления (QR-кодов) и замкнутых пространств! Хочется ПРАЗДНИКА! От всей души просим вас снять ограничения с общепита после 23:00 и не лишать нас радости ощущения свободы и настоящего (не виртуального) общения друг с другом в предпраздничные и затем в праздничные дни», - высказалась пензячка.

На обращения подписчиков ответил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Ситуация в регионе по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной. И предстоящие новогодние праздники, учитывая активные перемещения граждан и возрастающее количество контактов, создают дополнительные риски ухудшения ситуации. В ближайшее время какие-либо введенные ранее ограничения сняты быть не могут», - отметил он.

Специалисту возразили, что вход в общепит разрешен тем, у кого имеется сертификат о вакцинации или перенесенной инфекции. Ограничение введено для того, чтобы уменьшить число заражений.

«Тем не менее риски сохраняются. Нельзя на 100% исключать риск заражения привитых граждан», - последовал ответ.