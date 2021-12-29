Сотрудники МЧС раздали пензенцам памятки после смертельного пожара

Несколько дней назад в 1-м Осоавиахимовском проезде произошла трагедия: дотла сгорел жилой дом, пожар унес жизни двоих человек.
«Мальчик - у нас, в Арбекове, живой и здоровый, а родители - в морге», - рассказал родственник погибшей супружеской пары.
Одна из возможных причин возгорания - нарушение правил эксплуатации электрообрудования. Конец декабря выдался морозным. Люди, проживающие в частном секторе, пытаются прогреть свои дома, иногда забывая о правилах безопасности.
«Для предотвращения пожара необходимо исключить использование самодельных электроприборов, самодельных электронагревательных приборов, не пользоваться проводкой с нарушенной изоляцией, а также следить, чтобы приборы не работали в аварийном режиме», - пояснил государственный инспектор по пожарному надзору г. Пензы Дмитрий Кузнецов.
Во избежание трагедий инспекторы по пожарному надзору напоминают людям, которые проживают в частных домах с индивидуальным отоплением, как правильно пользоваться оборудованием. Большинство таких строений оснащено газовыми котлами.
«Каждый день смотрю все», - отметил горожанин.
Впереди праздники, а значит, нужно быть особо внимательным, чтобы новый год не начался с ЧП.
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