Сотрудники МЧС раздали пензенцам памятки после смертельного пожара

29.12.2021 | 20:12

Несколько дней назад в 1-м Осоавиахимовском проезде произошла трагедия: дотла сгорел жилой дом, пожар унес жизни двоих человек.

«Мальчик - у нас, в Арбекове, живой и здоровый, а родители - в морге», - рассказал родственник погибшей супружеской пары.

Одна из возможных причин возгорания - нарушение правил эксплуатации электрообрудования. Конец декабря выдался морозным. Люди, проживающие в частном секторе, пытаются прогреть свои дома, иногда забывая о правилах безопасности.

«Для предотвращения пожара необходимо исключить использование самодельных электроприборов, самодельных электронагревательных приборов, не пользоваться проводкой с нарушенной изоляцией, а также следить, чтобы приборы не работали в аварийном режиме», - пояснил государственный инспектор по пожарному надзору г. Пензы Дмитрий Кузнецов.

Во избежание трагедий инспекторы по пожарному надзору напоминают людям, которые проживают в частных домах с индивидуальным отоплением, как правильно пользоваться оборудованием. Большинство таких строений оснащено газовыми котлами.

«Каждый день смотрю все», - отметил горожанин.

Впереди праздники, а значит, нужно быть особо внимательным, чтобы новый год не начался с ЧП.