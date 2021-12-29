На улице Антонова демонтировали «опасную» детскую площадку

29.12.2021 | 18:14

Перед самым Новым годом во двор дома № 31 на улице Антонова пришли рабочие и демонтировали детскую площадку. Карина Зинюкова вышла на прогулку с младшим братом и очень расстроилась, увидев лежащие в сугробе качели.

«Все-таки здесь не так много где детям можно поиграть, а это они любили очень», - рассказала жительница Пензы.

Лишилась придомовая территория и песочницы, и нескольких скамеек. Местный активист из окна своей квартиры наблюдал, как рабочие беспощадно уничтожают новую площадку, появившуюся здесь летом этого года.

«Все сюда сложили в кучу. Микроавтобус стоял. Отец мой вышел, подошел - ему показали бумагу, что управление ЖКХ заказало у них конструкции, а это индивидуальный предприниматель с Ростовской области. Написано, что заключили договор, но потом установили, и с нарушениями были установлены эти сооружения», - сообщил житель дома Александр.

Как следует из официального документа, игровые элементы угрожали жизни и здоровью людей, поэтому до конца года их нужно демонтировать. Местных жителей удивила подобная формулировка представителей управления городского ЖКХ.

«Скамейки стабильно стояли, мощные скамейки. Качельки - да, не нравились, но можно было их починить сразу, а не ждать. Как-то нехорошо получилось», - отметил Александр.

Странно выглядит и то, что, например, старые «тяги-перетяги», установленные во дворе, наверное, еще в прошлом веке, не вызывают нареканий у ответственных лиц.