В Пензе лучшему каменщику вручили ключи от автомобиля

24.12.2021 | 19:25

С красным бантом на крыше автомобиль простоял у здания министерства строительства и дорожного хозяйства недолго. Совсем скоро ключи от машины достались лучшему про профессии. Подведены итоги традиционного состязания каменщиков Пензенской области.

«В этом году конкурс проходил на очень важном объекте - это лабораторно-диагностический корпус больницы КИМ. Строители даже в этом случае работают на благо жителей Пензенской области. Молодцы все, кто принял участие», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«В 1950 году был сделан проект этой лаборатории. К сожалению, только сейчас начали строить. И то, что вы внесли вклад в строительство этого корпуса, - неоценимо. Большое вам спасибо!» - добавил главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин.

20 специалистов из 5 строительных организаций продемонстрировали уровень своего профессионального мастерства.

«Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего в наступающем году, поблагодарить за ту возможность, которая у нас была - этот год прожить вместе с вами, и выполнять задачи, которые были перед нами поставлены. Большое вам спасибо», - произнесла врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.

По итогам лучшим каменщиком стал Андрей Попов. В профессии он уже больше 13 лет.

«Неоднократно участвовал в этих конкурсах, занимал призовые места, но первое место не удавалось занять. В этом году приложил максимум усилий, и все получилось на 100%», - пояснил победитель.

Двум призерам за II и III место вручили денежные сертификаты.