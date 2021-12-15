Почти у половины опрошенных пензенцев нет денежных накоплений

15.12.2021 | 10:24

Специалисты SuperJob подсчитали, у скольких пензенцев отсутствуют сбережения. Опрос проводился с 9 ноября по 9 декабря.

47% респондентов признались, что так называемой финансовой подушки у них нет.

9% опрошенных в случае потери заработка смогли бы прожить за счет накоплений меньше месяца, 14% - от 1 до 2 месяцев. 19% пензенцев заверили, что отложенные средства поддержат их от 3 месяцев до полугода, 7% - от полугода до года. У 4% сбережений хватило бы на год и больше.

«Нет сбережений чаще всего у пензенцев с доходами менее 50 тыс. руб. (51%)», - отметили исследователи.

Свои расходы и доходы контролируют 63% респондентов. Примерный учет финансов - привычное дело для 51% пензенцев, а строгий - для 12%. 37% опрошенных сообщили, что обходятся без оценки трат и поступлений.

«Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы. Среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 49%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, - уже 68%», - добавили специалисты.

Согласно их исследованию, примерный финансовый контроль больше свойственен женщинам (55%), строгий - мужчинам (16%).