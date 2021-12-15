Почти у половины опрошенных пензенцев нет денежных накоплений

Специалисты SuperJob подсчитали, у скольких пензенцев отсутствуют сбережения. Опрос проводился с 9 ноября по 9 декабря.
47% респондентов признались, что так называемой финансовой подушки у них нет.
9% опрошенных в случае потери заработка смогли бы прожить за счет накоплений меньше месяца, 14% - от 1 до 2 месяцев. 19% пензенцев заверили, что отложенные средства поддержат их от 3 месяцев до полугода, 7% - от полугода до года. У 4% сбережений хватило бы на год и больше.
«Нет сбережений чаще всего у пензенцев с доходами менее 50 тыс. руб. (51%)», - отметили исследователи.
Свои расходы и доходы контролируют 63% респондентов. Примерный учет финансов - привычное дело для 51% пензенцев, а строгий - для 12%. 37% опрошенных сообщили, что обходятся без оценки трат и поступлений.
«Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы. Среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 49%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, - уже 68%», - добавили специалисты.
Согласно их исследованию, примерный финансовый контроль больше свойственен женщинам (55%), строгий - мужчинам (16%).
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
„Нам, представителям среднего класса, кроме правильного произношения, терять нечего“