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Общество

Почти у половины опрошенных пензенцев нет денежных накоплений

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Специалисты SuperJob подсчитали, у скольких пензенцев отсутствуют сбережения. Опрос проводился с 9 ноября по 9 декабря.

47% респондентов признались, что так называемой финансовой подушки у них нет.

9% опрошенных в случае потери заработка смогли бы прожить за счет накоплений меньше месяца, 14% - от 1 до 2 месяцев. 19% пензенцев заверили, что отложенные средства поддержат их от 3 месяцев до полугода, 7% - от полугода до года. У 4% сбережений хватило бы на год и больше.

«Нет сбережений чаще всего у пензенцев с доходами менее 50 тыс. руб. (51%)», - отметили исследователи.

Свои расходы и доходы контролируют 63% респондентов. Примерный учет финансов - привычное дело для 51% пензенцев, а строгий - для 12%. 37% опрошенных сообщили, что обходятся без оценки трат и поступлений.

«Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы. Среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 49%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, - уже 68%», - добавили специалисты.

Согласно их исследованию, примерный финансовый контроль больше свойственен женщинам (55%), строгий - мужчинам (16%).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

„Нам, представителям среднего класса, кроме правильного произношения, терять нечего“

Гость||

Людям на питание нормальное нет денег! Какие накопления? Один проезд конских денег стоит, а кругом ещё штрафы и поборы непрекращающиеся, да все новые придумывают, ироды!!!!

Гость||

Расскажите лучше про накопления чинков, соответствуют ли они их з/п , а имущество: коттеджи, иномарки и т.д.соответствуют доходам чинуш?

Гость||

Чинки и лизоблюды самые обеспеченные

Гость||

За электро энергию, под видом обще-домовых(ОДН) нужд, грабят у людей невероятные суммы, за несуществующие услуги. И все смиренно платят и молчат. До каких пор это будет продолжатся?

Гость||

Хватит прибедняться!Каждый день новости-один отдал 500 тысяч мошенникам,другая отдала миллион,третий перевёл 6 миллионов.И всё денег нет!

Гость||

У честных людей нет накоплений, живут от зарплаты до зарплаты, а иногда и не хватает. Это наглецы и моральные уроды, потерявшие совесть, жируют.

Гость||

Это вранье. Надо верить Путину, а он заявил что 73% в нашем государстве это средний класс. Думаю 25% это богатые, и только один процен бедных которые не могут ничего отложить. У народа нет оснований не верить своему лидеру нации. Он самый честный человек на свете. И не разу не обманул своих граждан.

Гость||

Более 300% к фактическому расходу эл. энергии добавляют в квитанциях, это факт. И что с этим делать?

Гость||

10:35 Цепи якорные забыл.

Гость||

А сколько бедных?

ТАТЬЯНА МИРОНОВА||

Ну конечноткакие будут накопления если начиная с 18 лет молодежь покупают машины,а на какие шиши,правильно в кредит,чуть расплатиться к 30 годам,надо снова машину менять,а на какие шиши правильно в кредит,и жить охота с не родителями или в коммуналке,а отдельно.Дети ещё в школе начинают мечтать о райской ,богатой жизни и получают её только в кредит

Просто нет финансовой грамотности,люди беря кредит,не думают что это не подарок и его надо отдавать,да с процентами,вот так и попадают в кабалу,особенно малограмотные.Люди поумнее хотябы просчитывают финансовые риски и у них всегда есть подушка безопасности

Гость||

Гость писал(a):

И все смиренно платят и молчат. До каких пор это будет продолжатся?
Вы сами ответили на свой вопрос: пока будут смиренно платить и молчать.

Гость||

У кого то и подушки нет, а кто то на матрасе лежит. И им все жёстко, второй матрас подавай.

Гость||

Мы вот матрац новый купили за 100 000. Прокладку увеличили.

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Имя: Гость
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