11 канал покажет прямую линию губернатора Пензенской области

В среду, 22 декабря, телерадиокомпания «Наш дом» (11 канал) покажет в эфире прямую линию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
Предполагается, что во время прямой линии будут затронуты социально-экономические вопросы, с которыми к главе региона обращались жители области
Трансляция начнется в 17:40.
В связи с этим меняется время выхода в эфир программы «Наши новости». О событиях в регионе зрителям расскажут в 17:10. Второй информационный выпуск выйдет как обычно - в 20:30.
Прямая линия также будет транслироваться в аккаунтах Олега Мельниченко в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в официальном сообществе правительства Пензенской области во «ВКонтакте».
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