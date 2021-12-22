11 канал покажет прямую линию губернатора Пензенской области

22.12.2021 | 13:27

В среду, 22 декабря, телерадиокомпания «Наш дом» (11 канал) покажет в эфире прямую линию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Предполагается, что во время прямой линии будут затронуты социально-экономические вопросы, с которыми к главе региона обращались жители области

Трансляция начнется в 17:40.

В связи с этим меняется время выхода в эфир программы «Наши новости». О событиях в регионе зрителям расскажут в 17:10. Второй информационный выпуск выйдет как обычно - в 20:30.

Прямая линия также будет транслироваться в аккаунтах Олега Мельниченко в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в официальном сообществе правительства Пензенской области во «ВКонтакте».