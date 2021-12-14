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Общество

Губернатор ждет от пензенцев вопросов на прямую линию

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22 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Он анонсировал прямую линию 14-го числа.

«Вопросы на нее можно присылать уже сейчас любым удобным способом: через комментарии под постом, на электронную почту vopros58@yandex.ru, позвонив по номеру 8 (8412) 59-53-18», - предупредил глава региона.

Уточняется, что трансляция прямой линии начнется в 17:40 в аккаунтах Олега Мельниченко в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в официальном сообществе правительства Пензенской области во «ВКонтакте».

В первые минуты поступило сразу несколько обращений. Они касались QR-кодов, освещения Пензы, лесопарка на Западной Поляне, уличных туалетов, автобуса до Маньчжурии.

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Гость||

Чо там с автобусами для городского транспорта? Тихо?

Гость||

на дорогах почти разметки нет, как ездить?

Гость||

Гость писал(a):

Чо там с автобусами для городского транспорта? Тихо?
Рассказывают сказки, что будет создана новая компания, ей выделят много миллиардов и все изменится. Но мы то знаем что нет.

Гость||

Опять новогодние обещалки будут.

Гость||

когда цену за проезд на транспорте снизят, ась? суд-то присудил, а эти ханурики не выполняют!

Гость||

Кто найдет у меня бордюрный завод-я ему его подарю(из прямой линии с И.А.Белозерцевым.Год примерно 2019).

Гость||

Когда он работать начнёт и будет ли? Пока только "бла-бла-бла" и незаконные постановления против граждан.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.12.2021 16:37|

на дорогах почти разметки нет, как ездить?

по разметке и дурак проедет, а без нее попробуй

Гость||

В связи с чем в Пензе з.п. 20 т.р.,а двухкомнатная квартира стоитот 5-8 млн.руб. в среднем?

Гость||

Когда уберет игровые автоматы из города или он в доле

Гость||

Обязуйте повысить зп!!!Кто,если не вы?? Цены повышаете!!

Гость||

Олег Владимирович, конкретный вопрос: когда будет введен безналичный расчет в маршрутках. Я живу на окраине города и каждый день езжу в маршрутке №12. Очень неудобно каждый раз искать мелочь. Если в троллейбусах возможна оплата картой, то почему так же нельзя и в маршрутке тоже?

Гость||

Когда предоставите данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с прививками. Только в реальных цифрах,а не в ваших любимых росстатовских процентах.

Гость||

звони ему на линию, тут то он не читает

Гость||

Если только поставить галочку в рейтинг, что провел прямую линию? Две прямые линии уже слушали и никак не забудем! Вася-Доля дурил не один год? Вор Белозерцев лапшу на уши вешал не только народу и самому себе! И особенно тогда, когда "нарисовал" лично себе демократическме выборы! Одно и тооже, как и с цирком, третий губернатор строит и еще денег просят на 22-23 годы! Ну, кто скажет, что это не ДУР-ДОМ?

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Имя: Гость
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