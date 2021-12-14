Губернатор ждет от пензенцев вопросов на прямую линию

14.12.2021 | 15:58

22 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Он анонсировал прямую линию 14-го числа.

«Вопросы на нее можно присылать уже сейчас любым удобным способом: через комментарии под постом, на электронную почту vopros58@yandex.ru, позвонив по номеру 8 (8412) 59-53-18», - предупредил глава региона.

Уточняется, что трансляция прямой линии начнется в 17:40 в аккаунтах Олега Мельниченко в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в официальном сообществе правительства Пензенской области во «ВКонтакте».

В первые минуты поступило сразу несколько обращений. Они касались QR-кодов, освещения Пензы, лесопарка на Западной Поляне, уличных туалетов, автобуса до Маньчжурии.