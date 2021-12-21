В Пензе владельцев хоккейных коробок призвали начать заливку

21.12.2021 | 18:32

Во дворе на улице Кулибина расположена одна из хоккейных коробок, которые начали заливать для активного зимнего отдыха на коньках. В роли ледовара - человек, привыкший укрощать огненную стихию.

«Восемь тонн воды там - на сколько хватит», - рассказал пожарный Евгений Фролов.

Делается все, чтобы местная детвора оторвалась от телефонов и компьютеров и вышла покататься на коньках на свежем воздухе.

«Мы призываем всех, кто является владельцами хоккейных коробок, приступить к этой работе, потому что прогноз погоды в ближайшие четыре дня у нас будет благоприятный. Наконец-то выпал снег, что позволит эту работу ускорить. Спортивная школа № 4 уже приступила к закатке и подготовке лыжных трасс на стадионе «Снежинка» и на Олимпийской аллее», - отметил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Учитель школы № 30 Борис Бубнышев каждый год с нетерпением ждет открытия зимнего сезона. Во дворе образовательного учреждения стоит хорошая хоккейная коробка. За лед отвечает физрук, а технология заливки стара как мир.

«Это скрепление снега, воды и асфальта - называется подушка. Потом она закрепляется морозом, и на нее начинается уже заливка катка поэтапно. Сначала - один слой, потом он замерзает - второй слой, третий, четвертый», - пояснил педагог.

В каникулы на площадке ни минуты покоя. В школе есть спортивный инвентарь - несколько десятков пар.

«Они в восторге, и, главное, жители нашего микрорайона полюбили эту площадку, без нее они уже не могут просто. Эта хоккейная коробка одна во всем микрорайоне - начиная от телевышки и заканчивая Окружной», - подчеркнул учитель.

В каникулы на хоккейных площадках будут работать 13 дворовых тренеров.