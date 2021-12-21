Сеть магазинов «Караван» поздравляет пензенцев с наступающим праздником

До главного праздника года осталось всего несколько дней - самое время поздравить коллег, друзей и близких.
Магазины сети «Караван» запаслись готовыми решениями: в «Скидкино» можно купить уютные пледы, постельное белье и посуду в новогодней тематике, «Караван» порадует большим набором новогодних тортов, конфет и напитков.
В арбековском «Караване», расположенном в универсаме № 175, гостей ждет праздничная фотозона с огромной елкой, новогодними персонажами и подарками.
Региональная сеть поздравляет жителей Пензенской области с наступающим Новым годом и желает, чтобы в домах пензенцев всегда было тепло и уютно, а также благополучия, достатка, успехов и счастья всем.
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