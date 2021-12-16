В Пензенской области изменился прожиточный минимум на 2022 год

16.12.2021 | 16:36

Правительство Пензенской области утвердило новую величину прожиточного минимума в регионе на 2022 год по основным социально-демографическим группам.

Еще 17 августа было принято постановление, согласно которому этот показатель в среднем на душу населения составит 10 038 рублей (для трудоспособных людей - 10 941, для пенсионеров - 9 381, для детей - 10 402).

Однако сейчас в документ внесены изменения - прожиточный минимум повысился. В среднем он составит 10 629 рублей, для трудоспособного населения - 11 586 руб., для пенсионеров - 9 381 руб., для детей - 10 402 руб.

«Данная величина прожиточного минимума пенсионера используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В 2021 году величина прожиточного минимума в регионе на душу населения равняется 9 610 рублям, для трудоспособного населения - 10 396, для пенсионеров - 7 953, для детей - 10 002. Такими же показатели были и в четвертом, и в третьем, и во втором кварталах 2020 года.