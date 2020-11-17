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Экономика

В Пензенской области прожиточный минимум остался неизменным

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В Пензенской области установлен прожиточный минимум за III квартал 2020 года. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале регионального правительства, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с II кварталом не изменилась. Ее средний размер по-прежнему составляет 9 610 руб.: для трудоспособных граждан - 10 396, для пенсионеров - 7 953, для детей - 10 002 рубля.

В I квартале эти показатели соответственно составляли 9 217 (на 393 руб. меньше), 9 962 (на 434 руб. меньше), 7 697 (на 256 руб. меньше) и 9 500 (на 502 руб. меньше).

Неизменной осталась и стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения - 8 985 руб. На продукты питания в этой сумме отводится 4 359 руб., на непродовольственные товары - 2 304 руб., а на услуги - от 2 322 руб.

На отчисления по обязательным платежам и сборам отводится в среднем по 625 руб. на душу населения (или по 1 149 руб. с каждого трудоспособного гражданина).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

То есть рост цен на все никак не влияет на величину прожиточного минимума? Ловко!

Гость||

а цены на 15% выросли... во дела)))

Гость||

Многовато. Можно и убавить.

Гость||

На фоне наворованного кое кем эти крохи словно слёзы. О чем вообще речь?

Гость||

Доведут народ, ироды, до новой революции!

Гость||

давно пора, сколько можно их терпеть?

Гость||

ахахахахахахах, зато на стоимость капремонта и проезда неизменность не распространяется

Гость||

Зато тариф на проезд изменился на 19 %

Гость||

Не слишком ли много в Пензе абсолютно бесполезных чиновников??? Никто ничего не может сделать полезного для горожан, один вред.

Гость||

это говорит о том что всякие росстаты и пенсионные фонды и еще несколько министерств нафиг не нужны, лишняя трата денег... лучше бы полезное на эти деньги что-нибудь сделали, чем содержать беспонтовые министерства...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На продукты питания в этой сумме отводится 4 359 руб.
на макарошки хватит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На отчисления по обязательным платежам и сборам отводится в среднем по 625 руб. на душу населения
а где видели такую коммуналку?

Гость||

Я забыл,вы голосовали за это?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На отчисления по обязательным платежам и сборам отводится в среднем по 625 руб. на душу населения
только если ты живешь в подъезде под лестницей)))

Гость||

"Гость|17.11.2020 14:16|

Я забыл,вы голосовали за это?"

А КАК ЖЕ? И НЕ ТОЛЬКО ЗА ЭТО. ЕЩЁ ЗА ПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА КОВИД ГОЛОСОВАЛИ. АААААА ВСПОМНИЛА - ЗА ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО УДАЛЕНКЕ ГОЛОСОВАЛИ.

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Имя: Гость
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