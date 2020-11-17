В Пензенской области прожиточный минимум остался неизменным

17.11.2020 | 13:43

В Пензенской области установлен прожиточный минимум за III квартал 2020 года. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале регионального правительства, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с II кварталом не изменилась. Ее средний размер по-прежнему составляет 9 610 руб.: для трудоспособных граждан - 10 396, для пенсионеров - 7 953, для детей - 10 002 рубля.

В I квартале эти показатели соответственно составляли 9 217 (на 393 руб. меньше), 9 962 (на 434 руб. меньше), 7 697 (на 256 руб. меньше) и 9 500 (на 502 руб. меньше).

Неизменной осталась и стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения - 8 985 руб. На продукты питания в этой сумме отводится 4 359 руб., на непродовольственные товары - 2 304 руб., а на услуги - от 2 322 руб.

На отчисления по обязательным платежам и сборам отводится в среднем по 625 руб. на душу населения (или по 1 149 руб. с каждого трудоспособного гражданина).