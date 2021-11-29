В регионе режим повышенной готовности продлили до нового года

29.11.2021 | 10:08

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В условиях ограничений пензенцы будут жить как минимум до 31 декабря включительно. Изменений в документ не вносилось, поэтому продолжают действовать введенные ранее поправки.

Так, общепиту запрещено работать с 23:00 до 6:00, массовые мероприятия допустимо проводить при 50%-й заполненности помещения, вход в некоторые организации и учреждения осуществляется по QR-коду.

В регионе также сохраняется масочный режим. Использовать средства защиты необходимо в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей. Нарушителям грозят штрафы.