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Общество

В регионе режим повышенной готовности продлили до нового года

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В Пензенской области продлен режим повышенной готовности. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В условиях ограничений пензенцы будут жить как минимум до 31 декабря включительно. Изменений в документ не вносилось, поэтому продолжают действовать введенные ранее поправки.

Так, общепиту запрещено работать с 23:00 до 6:00, массовые мероприятия допустимо проводить при 50%-й заполненности помещения, вход в некоторые организации и учреждения осуществляется по QR-коду.

В регионе также сохраняется масочный режим. Использовать средства защиты необходимо в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей. Нарушителям грозят штрафы.

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Гость||

Начнем жить по-новому с 1 января.

Гость||

Уточни какого года

Гость||

дебелизм крепчает по годам

Гость||

Гость писал(a):

дебелизм крепчает по годам
Каждый квартал

Гость||

Им главное людей штрафовать ,экономика совсем загибается.

Гость||

Хватит верещать. Все,что вам нужно привезут из Китая.Газ,нефть есть,пальмовое масло завались тоже.Не переживайте.

Гость||

вот не пойму я никак, зачем делать что то что явно доставляет неудобства людям ради какой то ковида, ну болезнь ну и что? пусть опасная, но не человеку ли решать бояться или нет заболеть? скажем я готов взять отвественность за свое здоровье полностью на себя, если я заражу кого то, тогда спору нет, выявляйте, наказывайте меня по всей строгости закона а пока вы не уверены что я заразен то есть что я болею заразным заболеванием вы не должны меня ущемлять

Гость||

Сидят буртасы. Приготовились.

Гость||

Гость писал(a):

скажем я готов взять отвественность за свое здоровье полностью на себя, если я заражу кого то, тогда спору нет, выявляйте
Тебя заранее выявили и не пускают. Не думал, если заразишь пожилого человека и он умрет, ответственность на себя возьмешь?

Личная свобода кончается, где начинается общество.

Гость||

извиняюсь но что то я запамятовал к чему нас уже второй год повышенно готовят?

Гость||

Я в действующем режиме повышено готовясь исключительно в масочке подцепил ковид и офециально мой организм с ним справился не напрягаясь особенно. Мне теперь этот режим на хрена нужен мне теперь к чему готовиться повышенно?

Гость||

Готовься к повышению цен.

Гость||

Гость писал(a):

Не думал, если заразишь пожилого человека и он умрет, ответственность на себя возьмешь?
сказал же возьму отвественность если больной пойду и заражу, то готов ответить по всей строгости а пока не заразил не хочу жить ущемленным, не понимаю людей которые бояться отвественности за свои деяния

Гость||

не ношу масочки, прививаться не собираюсь. Я нормальный здоровый человек

Гость||

Ты нормальный, нормальный. Успокойся. Иди в палату.

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Имя: Гость
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