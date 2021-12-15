В минтруде рассказали о ситуации в доме ночного пребывания

15.12.2021 | 10:29

В региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии прокомментировали ситуацию, сложившуюся в доме ночного пребывания на улице Рябова, 4д, в Пензе.

Государственное автономное учреждение состоит из двух отделений, в которых оказывается социальная помощь для лиц без определенного места жительства: санитарная обработка, выделение койко-места, питание, медицинская помощь, консультации по бытовому и трудовому устройству, содействие в оформлении документов, получении регистрации по месту пребывания, подготовке бумаг для направления в дома-интернаты и др.

9 декабря с должности директора был уволен Артем Конарев. В Сети появились материалы о том, что вслед за руководителем ушло около 50% сотрудников и дальнейшая работа дома ночного пребывания под вопросом.

«Основанием увольнения является пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации: принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.

Решению о прекращении трудового договора с Артемом Викторовичем предшествовали допущенные им в текущем году дисциплинарные проступки, а также указанные прокуратурой Первомайского района г. Пензы нарушения в деятельности учреждения. Выявленные факты создавали предпосылки для возникновения коррупционных проявлений, «двойных стандартов» при управлении подчиненными сотрудниками и негативным образом влияли на работу учреждения», - уточнили в минтруде.

Так, в 2021 году Конареву объявили три дисциплинарных взыскания.

«В ноябре с целью урегулирования выявленного прокуратурой конфликта интересов между директором и его непосредственными подчиненными два сотрудника учреждения были уволены приказом Конарева А. В.», - уточнили в ведомстве.

Сейчас дом ночного пребывания работает в штатном режиме. Назначен временно исполняющий обязанности директора, ведется подбор персонала на имеющиеся вакансии, в том числе на должность руководителя учреждения.

«По состоянию на 14 декабря в отделении ночного пребывания ночлег предоставлен 17 гражданам, в отделении социальной адаптации временно проживают 6 граждан», - добавили в министерстве.