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Общество

Площадки с евроконтейнерами появятся на трех улицах Пензы

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Глава администрации Октябрьского района показал новую контейнерную площадку на Ладожской. Недалеко от дома № 11 на муниципальном земельном участке создали цивилизованное место для сбора бытовых отходов. В крытом павильоне, похожем на беседку, - несколько баков.

«Отличительная особенность в том, что мы уходим от больших бункеров, оставляем здесь только евроконтейнеры, огораживаем со всех сторон и не упускаем такой момент, как твердое основание. Она полностью соответствует всем нормативам. На все эти площадки уже имеется заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам. Надеемся, что здесь будет чисто», - рассказал глава администрации Октябрьского района г. Пензы Андрей Гришин.

Порядок зависит и от тех, кто станет пользоваться этой площадкой. Оборудовали ее для жильцов сразу нескольких многоэтажек.

«Внешний вид хороший, новенько, чистенько, все прекрасно. А там - кто знает, как наваливать будут. Если мимо, грязно опять будет», - отметила прохожая.

«Поживем - увидим, посмотрим. Хочется, чтобы все культурно относились», - добавил мужчина.

На обустройство мест для сбора твердых коммунальных отходов из областного бюджета город получил миллион рублей. Эти деньги направили на создание контейнерных площадок в Октябрьском районе Пензы. Первая готова, еще одна будет рядом с домом № 58 на проспекте Строителей, третья - на Сумской.

«Посмотрим за зиму, как жители отнесутся к нашей работе», - пояснил Андрей Гришин.

Под крышей рядом с евроконтейнерами займет место бак для сбора вторсырья, есть уголок и для крупногабаритного мусора - к нему относятся старая мебель, сантехника. А вот битый кафель, строительный хлам под определение КГМ не подходят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

За три года мусорной реформы (с января 2019) три контейнера. Вопрос: сколько у нас в городе контейнерных площадок?

Гость||

Пока площадки и контейнеры чистые - приходите фотографироваться на фоне цивилизации. Все-таки такое событие в Пензе нечасто бывает.

Гость||

И почему надписи не на русском? Страну перепутали?

Гость||

Гость писал(a):

И почему надписи не на русском? Страну перепутали?
Евроконтейнерам только евроотходы!))) У меня таких нет.

Гость||

Не на трёх улицах, а три площадки. Это огромная разница.

Имя: Гость
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