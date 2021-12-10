Пензенцев приглашают на шествие Дедов Морозов

В субботу, 11 декабря, в Пензе стартует новогодняя кампания. По традиции она откроется шествием Дедов Морозов - традиционной акцией, открывающей череду праздничных мероприятий.
В 14:30 Дедушки двинутся от Фонтанной площади и пройдут по Московской до площади Ленина.
«Там, ориентировочно, в 15:00 состоится открытие домика Деда Мороза», - проинформировали в пресс-службе администрации Пензы.
Домик деда Мороза - новогодний объект, который ежегодно появляется рядом с главной елкой города. В нем проводятся встречи с детьми, где юные пензенцы исполняют концертные номера, получают подарки, фотографируются с Дедушкой.
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