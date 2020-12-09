Главная елка Кузнецка засияет ярче, чем в прошлые годы

09.12.2020 | 09:51

На центральной площади Кузнецка установили 14-метровую новогоднюю ель. В процессе участвовали несколько городских организаций.

Как рассказали в администрации Кузнецка, дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания, однако новый владелец предприятия - мебельная фабрика - решил реконструировать здание и построить новые корпуса, поэтому ель подлежала утилизации. Но чтобы она не пропала зря, ее отдали городу.

В процессе установки елки участвовали несколько организаций Кузнецка. Сотрудники одной из них срубили дерево, другое предприятие выделило транспорт, работники третьего обеспечивали сопровождение вместе с инспекторами ГИБДД, труженики четвертого довели ствол до нужного диаметра. В итоге главную елку города водрузили на площади и в ближайшее время начнут ее украшать, а вокруг соорудят сказочный зимний городок.

«В этом году иллюминацию дополнят несколько гирлянд по 1 000 лампочек в каждой. Праздничное новогоднее убранство площади будет более ярким в своем световом решении, чем в предыдущие годы», - сообщили в мэрии.