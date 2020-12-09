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Общество

Главная елка Кузнецка засияет ярче, чем в прошлые годы

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На центральной площади Кузнецка установили 14-метровую новогоднюю ель. В процессе участвовали несколько городских организаций.

Как рассказали в администрации Кузнецка, дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания, однако новый владелец предприятия - мебельная фабрика - решил реконструировать здание и построить новые корпуса, поэтому ель подлежала утилизации. Но чтобы она не пропала зря, ее отдали городу.

В процессе установки елки участвовали несколько организаций Кузнецка. Сотрудники одной из них срубили дерево, другое предприятие выделило транспорт, работники третьего обеспечивали сопровождение вместе с инспекторами ГИБДД, труженики четвертого довели ствол до нужного диаметра. В итоге главную елку города водрузили на площади и в ближайшее время начнут ее украшать, а вокруг соорудят сказочный зимний городок.

«В этом году иллюминацию дополнят несколько гирлянд по 1 000 лампочек в каждой. Праздничное новогоднее убранство площади будет более ярким в своем световом решении, чем в предыдущие годы», - сообщили в мэрии.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Хорошая елка, не то что у нас этот конус.

Гость||

Вот молодцы в Кузнецке,не Пензеское железное говно.

Гость||

цены растут, вода ржавая, а они в Кузнецке поют, клёво.

Гость||

В Пензе в 1990-х натуральную Ёлку ставили на площади Ленина. А теперь ставят искусственное дерьмо.

Гость||

Гость писал(a):

цены растут, вода ржавая, а они в Кузнецке поют, клёво.
Да таким как ты все ничего, будет вода не ржавая,значит асфальт не того цвета и так далее.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2020 10:18|

цены растут, вода ржавая, а они в Кузнецке поют, клёво.

В Кузнецке вода уже не ржавая. А цены растут и в Австрии и в Штатах. Давайте все биться об стену головой и рыдать в голос.

Имя: Гость
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