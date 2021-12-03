В пензенском дворе появилась автоматическая мусорная площадка

03.12.2021 | 18:12

На улице 65-летия Победы появилась контейнерная площадка нового образца. При виде таких металлодеревянных боксов не сразу не сразу понятно, для чего они. А предусмотрены конструкции для сбора твердых бытовых отходов, и мусорками назвать их язык не поворачивается. Сделано все так, чтобы пакеты не разлетались по округе, а были надежно скрыты от глаз прохожих.

«Внутри размещается евроконтейнер. Человек подносит домофонный ключ к стойке, и дверцы автоматически открываются. Человек выкидывает мусор, уходит, дверца автоматически закрывается», - объяснил председатель ТСЖ «Дом 11» Евгений Меркульев.

Аналоги подобных боксов есть в других городах, но там жителям приходится открывать люк в ручном режиме. Здесь же эту задачу механизм выполняет. Стойка для прикладывания магнитного ключа расположена неподалеку. Так в ТСЖ «Дом 11» решили бороться за чистоту вокруг своей многоэтажки.

«Мусорная площадка под окнами была рассчитана на несколько соседних домов. То есть со всего района везли под окна нашим жителям. Мы решили избавиться от этой мусорной площадки», - рассказал Евгений Меркульев.

На собрании собственники поддержали идею сделать отдельную за свои деньги.

«Я думаю, что до 10 декабря все документальные процедуры будут выполнены. Заключение Роспотребнадзора мы уже получили - о соответствии данной площадки санитарным нормам. Инженерных коммуникаций тут никаких нет, поэтому дело остается только за нами. Мы выпускаем приказ - и уже можно будет спокойно ставить евроконтейнеры. И площадка будет функционировать», - сообщил глава администрации Октябрьского района г. Пензы Андрей Гришин.

Инициативы жителей, заинтересованных в благоустройстве придомовых территорий, администрация района приветствует. Здесь ТСЖ два года подряд участвует в конкурсе на получение грантовой поддержки. В 2021-м из муниципального бюджета получили средства на обустройство оснований для двух площадок - тренажерной и волейбольной.

«Этот двор - хороший пример, когда и муниципалитет участвует в благоустройстве дворов, и жители, и ТСЖ само не боится потратить денежные средства на свой двор», - отметил Андрей Гришин.

Поэтому здесь имеются и современные детские игровые элементы, есть даже зона барбекю.