Минобр отрицает причастность к информации о вакцинации школьников

03.12.2021 | 15:00

В пятницу, 3 декабря, Министерство образования Пензенской области заявило о непричастности к распространению в Интернете информации о предстоящей вакцинации школьников.

Накануне, 2-го числа, пензенцы сообщили, что в родительских чатах педагоги присылают им фотографии согласия на прививку и инструкцию к препарату «Спутник М», причем в усеченном виде - без последнего листа с указанием побочных действий. На документе сверху стоит печать «Минздрав России. Согласовано».

По словам автора поста, размещенного в группе рenza_novosti соцсети Instagram, родителей предупредили: «Через 2 недели проходит вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков с 12 до 17 лет включительно. Распечатать добровольные соглашения по количеству детей с декабря 2003 года по декабрь 2008 года. С 12-14 лет согласие дают родители. С 15 лет согласие заполняют подростки. Нужно раздать согласие, собрать».

Министерство образования региона заявило, что фото согласия на прививку - фейк.

«В Сети распространили информацию о вакцинации школьников. Данная информация является фейковой. Никаких официальных документов Министерство образования Пензенской области в школы региона не направляло. Любая информация по данной теме будет официально доведена до родительской общественности. Для этого будут проведены общешкольные и классные родительские собрания», - говорится в сообщении.

Между тем 3 декабря одна из родительниц рассказала редакции «ПензаИнформ», что фотографиями в чатах дело не ограничилось.

«Сегодня мой ребенок принес из школы это согласие. Сказали за выходные заполнить (согласиться или отказаться) и в понедельник принести», - пояснила женщина.