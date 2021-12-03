Общество

Минобр отрицает причастность к информации о вакцинации школьников

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В пятницу, 3 декабря, Министерство образования Пензенской области заявило о непричастности к распространению в Интернете информации о предстоящей вакцинации школьников.

Накануне, 2-го числа, пензенцы сообщили, что в родительских чатах педагоги присылают им фотографии согласия на прививку и инструкцию к препарату «Спутник М», причем в усеченном виде - без последнего листа с указанием побочных действий. На документе сверху стоит печать «Минздрав России. Согласовано».

По словам автора поста, размещенного в группе рenza_novosti соцсети Instagram, родителей предупредили: «Через 2 недели проходит вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков с 12 до 17 лет включительно. Распечатать добровольные соглашения по количеству детей с декабря 2003 года по декабрь 2008 года. С 12-14 лет согласие дают родители. С 15 лет согласие заполняют подростки. Нужно раздать согласие, собрать».

Министерство образования региона заявило, что фото согласия на прививку - фейк.

«В Сети распространили информацию о вакцинации школьников. Данная информация является фейковой. Никаких официальных документов Министерство образования Пензенской области в школы региона не направляло. Любая информация по данной теме будет официально доведена до родительской общественности. Для этого будут проведены общешкольные и классные родительские собрания», - говорится в сообщении.

Между тем 3 декабря одна из родительниц рассказала редакции «ПензаИнформ», что фотографиями в чатах дело не ограничилось.

«Сегодня мой ребенок принес из школы это согласие. Сказали за выходные заполнить (согласиться или отказаться) и в понедельник принести», - пояснила женщина.

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Гость||

Да рано или поздно все равно к этому придём, как и все передовые страны уже пришли.

Гость||

Верим.да

Гость||

Не верим! Врут!

Гость||

Снова американцы вброс сделали, буртасию на уши поставили. Ивана освободить назначить министром по борьбе с американскими вбросами.

Гость||

Чтобы вакцинироваться захотело 99% населения, надо было сделать ограниченный доступ, по ограниченным спискам, за большие деньги и в срецбольницах.

Гость||

03.12.2021 15:15|

Да рано или поздно все равно к этому придём, как и все передовые страны уже пришли.

Лучше прийти к экономике передовых стран, а не копировать всякие ограничения и запреты

Гость||

На собрания обязаны прийти представители Минздрава и Роспотребнадзора, они считают себя профессионалами, пусть сами рассказывают о прививках, не дай бог с ребёнком ч то после случится, чтобы учителя к этому отношения не имели, это медицина, а не образование

Гость||

Гость писал(а):

> Да рано или поздно все равно к этому придём, как и все передовые страны уже

> пришли.

Вот когда будет уровень жизни как в передовых странах, тогда и придём! Но судя по всему этого не будет не когда!

Гость||

Какой фейк?! Сегодня дали те самые согласия на заполнение и в классной группе так же разместили

Гость||

Из разряда: я не я, и корова не моя

Гость||

Они и понимают, эти передовые страны, как Ковид мешает развитию, поэтому и вакцинируются!

Ну ещё забота о стариках,о старшем поколении!

А у нас?

Все равно к этому придём, другого выхода нет!

Гость||

Гость писал(а):

> Ну ещё забота о стариках,о старшем поколении!

> А у нас?

> Все равно к этому придём, другого выхода нет!

Вам самому не смешно? ! Судя по тому, что вы написали, у вас другого выхода и быть не может! Если у вас выхода нет, это не значит, что все за вами побегут!

Имя: Гость
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