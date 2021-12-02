Общество

Пензенцам назвали условия для вакцинации подростков от COVID

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В Пензенской области стали известны условия, при которых детей можно будет привить от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Их назвала заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

«Во-первых, это дети определенной возрастной категории (12-17 лет. - Прим. ред.). Это дети, которые вакцинировались какими-то другими вакцинами, и у них прошел месяц после вакцинации (в частности, от гриппа). Далее, детки, конечно же, должны быть здоровыми в момент вакцинации. И самое главное - должно быть добровольное информированное согласие от родителей и от ребенка, если ему исполнилось 15 лет», - уточнила Марина Воробьева.

Если родители не дадут согласия, детей вакцинировать не будут. По словам Марины Воробьевой, еще в момент разработки препарата в минздрав поступали заявления граждан, которые не хотят прививать детей.

«Это личное право родителей, которые выбирают и дальнейшую судьбу своему ребенку, и его здоровье, укрепление его здоровья. Ну а также сам ребенок, если он уже взрослый, в подростковом возрасте, может сам выбрать, хочет он вакцинироваться или нет», - подчеркнула замминистра.

В числе противопоказаний к вакцинации «Спутником М» она назвала тяжелые аллергические реакции (в том числе анафилактический шок). Чиновница подчеркнула, что они должны быть подтверждены стационарным лечением.

«То есть это не небольшие высыпания, когда дома появился зуд, мама дала таблетку, и все прошло. Это заболевание, когда ребенок либо взрослый стоит на диспансерном учете у врача-аллерголога, проходил стационарное лечение», - пояснила Воробьева.

Кроме того, прививки не станут делать в периоды обострения хронических заболеваний и в момент инфекционных заболеваний. Поводом для медотвода будет и беременность.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот «Спутник М» выйдет во второй половине декабря.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это личное право родителей, которые выбирают и дальнейшую судьбу своему ребенку, и его здоровье, укрепление его здоровья
я выбираю судьбу без прививок для своего ребенка

Гость||

Ваше право. Диаскин-тест- не прививка, но, если не делаете, живите в лесу.

Гость||

Теперь начнут прессовать родителей и детей.

Гость||

Позаботились они о здоровье населения, когда за год по два с половиной млн.вымирает. Лицемеры и предатели. Все вам рано или поздно бумерангом прилетит.

Гость||

Диаскин-тест ни в одной цивилизованной стране не делают.

Гость||

Вот там и живите. Здесь свои правила.

Гость||

добрались до детей сами плетут каждый день получают бабки и должности вон от детей и точка

Гость||

Гость писал(а):

> Ваше право. Диаскин-тест- не прививка, но, если не делаете, живите в лесу.

В лесу скорее всего будете жить вы, от вас и так все

шарахаются как от огня...

Гость||

Когда уволят Воробьёву и Тюгаеву?

Гость||

заметьте, они сказали , что если родители не дадут согласия, то прививать не будут, НО они запретят посещение школы, садика, сдачу тех же ЕГЭ и т.д, потому что одно вранье только можно ожидать

Гость||

Ну отстаненных от работы невакцинированных уже вернули на рабочие места...

Гость||

ну это пока перевели, потом обратно закроют, это они очканули посте татарстана, когда там

Гость||

когда в татарстане qr коды ввели везде начался серьезный кипишь, вот они заднюю и включили, но это пока...от врунов ничего хорошего не жди

Гость||

21 век на дворе,уже 22 года,а люди все как из пещер,не верят в вакцину,не верят в науку,а зачем тогда скорую вызывают и просят лечить их, лечились бы дома травами и примочками. В 90 ,когда была беременной,все говорили отказаться от УЗИ якобы это облучение ребёнка и потом дети рождаются уродами,и многие верили и ни разу до родов не ходили на УЗИ.Так что у каждого поколения свои страхи

Гость||

для Гость|02.12.2021 09:28|

21 век на дворе,уже 22 года,а люди все как из пещер,не верят в вакцину,не верят в науку,а зачем тогда скорую вызывают и просят лечить их, лечились бы дома травами и примочками. В 90 ,когда была беременной,все говорили отказаться от УЗИ якобы это облучение ребёнка и потом дети рождаются уродами,и многие верили и ни разу до родов не ходили на УЗИ.Так что у каждого поколения свои страхи

так сами и лечимся, от медиков толку нет, они только могут бумажки заполнять, да арбидол назначать от всего

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Имя: Гость
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