Пензенцам назвали условия для вакцинации подростков от COVID

02.12.2021 | 08:37

В Пензенской области стали известны условия, при которых детей можно будет привить от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Их назвала заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

«Во-первых, это дети определенной возрастной категории (12-17 лет. - Прим. ред.). Это дети, которые вакцинировались какими-то другими вакцинами, и у них прошел месяц после вакцинации (в частности, от гриппа). Далее, детки, конечно же, должны быть здоровыми в момент вакцинации. И самое главное - должно быть добровольное информированное согласие от родителей и от ребенка, если ему исполнилось 15 лет», - уточнила Марина Воробьева.

Если родители не дадут согласия, детей вакцинировать не будут. По словам Марины Воробьевой, еще в момент разработки препарата в минздрав поступали заявления граждан, которые не хотят прививать детей.

«Это личное право родителей, которые выбирают и дальнейшую судьбу своему ребенку, и его здоровье, укрепление его здоровья. Ну а также сам ребенок, если он уже взрослый, в подростковом возрасте, может сам выбрать, хочет он вакцинироваться или нет», - подчеркнула замминистра.

В числе противопоказаний к вакцинации «Спутником М» она назвала тяжелые аллергические реакции (в том числе анафилактический шок). Чиновница подчеркнула, что они должны быть подтверждены стационарным лечением.

«То есть это не небольшие высыпания, когда дома появился зуд, мама дала таблетку, и все прошло. Это заболевание, когда ребенок либо взрослый стоит на диспансерном учете у врача-аллерголога, проходил стационарное лечение», - пояснила Воробьева.

Кроме того, прививки не станут делать в периоды обострения хронических заболеваний и в момент инфекционных заболеваний. Поводом для медотвода будет и беременность.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот «Спутник М» выйдет во второй половине декабря.