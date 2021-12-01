Вспышку гриппа в Пензенской области ожидают в конце зимы

Заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева рассказала о ситуации с гриппом в Пензенской области. Ее слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Как оказалось, помимо несовершеннолетнего пациента, у которого уже диагностирован грипп, - старшеклассника, проживающего в одном из районов Пензенской области, - этот вирус подозревается еще у двоих человек.
«В нашем регионе выявлен один случай среди детского населения. Грипп очень быстро распространяется не только среди детского, но и среди взрослого населения. У нас сейчас двое взрослых людей тоже с подозрением на грипп. Они проходят дифференциальную диагностику по утверждению штамма гриппа», - рассказала она.
Замминистра добавила, что грипп уже зарегистрирован в 39 регионах России.
«Рост заболеваемости по гриппу мы ждем, наверное, ближе к февралю», - добавила Марина Воробьева.
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Да ладно?! Неужели грипп появился? А как же ковид? Он же "излечил" всех и вся от других болезней.