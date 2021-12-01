Общество

Вспышку гриппа в Пензенской области ожидают в конце зимы

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Заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева рассказала о ситуации с гриппом в Пензенской области. Ее слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Как оказалось, помимо несовершеннолетнего пациента, у которого уже диагностирован грипп, - старшеклассника, проживающего в одном из районов Пензенской области, - этот вирус подозревается еще у двоих человек.

«В нашем регионе выявлен один случай среди детского населения. Грипп очень быстро распространяется не только среди детского, но и среди взрослого населения. У нас сейчас двое взрослых людей тоже с подозрением на грипп. Они проходят дифференциальную диагностику по утверждению штамма гриппа», - рассказала она.

Замминистра добавила, что грипп уже зарегистрирован в 39 регионах России.

«Рост заболеваемости по гриппу мы ждем, наверное, ближе к февралю», - добавила Марина Воробьева.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да ладно?! Неужели грипп появился? А как же ковид? Он же "излечил" всех и вся от других болезней.

Гость||

А грипп какой будет гонгонский?

Гость||

А грипп никуда и не исчезал. К вашему счастью штамм гонконгского гриппа включен в состав всех вакцин. Так что кто привился могут спать спокойно.

Гость||

Да ладно!? Неужели грипп появился?! А как же ковид? Он же излечил всех и вся от других болезней.

Гость||

11:33

+100500 с "бешеной" скоростью распространяется))

Гость||

В том году до 23 марта 2020 был ОРВИ и гриппа ковидлы не было потом ковидла появилась а теперь и ОРВИ и гриппа есть.

Гость||

11:36

Да уж.. На кладбище так и говорят:"спи спокойно!".

Гость||

Давайте статью по вспышку атепичного поноса. Вдруг он тоже начнется по всему краю сурскаму.

Гость||

А что опаснее ковидла или штамм омикрон или грипп?

Гость||

Гость писал(a):

А что опаснее ковидла или штамм омикрон или грипп?
У тебя интернета что ли нет? Выгоднее всех ковид, а опаснее для твоего здоровья грипп

Гость||

Гость писал(a):

А что опаснее ковидла или штамм омикрон или грипп?
Непривитым всё опасно. Привитый с велосипеда упадёт и будет жить дальше. Непривитый с велосипеда упадёт и заработает столбняк и сдохнет в муках.

Гость||

Гость писал(a):

опаснее для твоего здоровья грипп
Твои фантазии.

Гость||

Гость писал(a):

опаснее для твоего здоровья грипп

Твои фантазии.

Ты что не веришь официальной статистике?

Гость||

А для не привитого но переболевшего гриппом и ковидлой вся это хрень не интересна даже не интересно падение с велосипеда так как привит от столбняка так что звездите дальше. У переболевшего защита крепче так как вирус был натуральный настоящий а ни какой нибудь там инвалидный и не полноценный вирусом.

Гость||

Гость писал(a):

Ты что не веришь официальной статистике?
Какой буйный. Тяжесть течения заболевания не определяется статистикой.

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Имя: Гость
Комментарий:

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