Вспышку гриппа в Пензенской области ожидают в конце зимы

01.12.2021 | 09:50

Заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева рассказала о ситуации с гриппом в Пензенской области. Ее слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Как оказалось, помимо несовершеннолетнего пациента, у которого уже диагностирован грипп, - старшеклассника, проживающего в одном из районов Пензенской области, - этот вирус подозревается еще у двоих человек.

«В нашем регионе выявлен один случай среди детского населения. Грипп очень быстро распространяется не только среди детского, но и среди взрослого населения. У нас сейчас двое взрослых людей тоже с подозрением на грипп. Они проходят дифференциальную диагностику по утверждению штамма гриппа», - рассказала она.

Замминистра добавила, что грипп уже зарегистрирован в 39 регионах России.

«Рост заболеваемости по гриппу мы ждем, наверное, ближе к февралю», - добавила Марина Воробьева.