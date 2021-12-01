Общество

Продолжается рассмотрение иска к главному санитарному врачу области

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В среду, 1 декабря, в Пензенском областном суде состоялось заседание по иску к главному государственному санитарному врачу региона Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

18 октября житель области подал иск об оспаривании нормативных правовых актов, касающихся введения обязательной вакцинации. Он потребовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в которых идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

Заседание по данному иску прошло в четверг, 25 ноября. Однако накануне, 24-го, из постановления главного санитарного врача был удален пункт об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. В связи с этим истец попросил объявить перерыв для формирования своей позиции.

1 декабря на заседании суда он уточнил требования своего административно-искового заявления с учетом изменений в постановлении главного санитарного врача.

«Истец продолжает оспаривать некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября. Теперь стороне административного ответчика суд предоставил время для подготовки возражений с учетом изменений требований истца», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

Следующее заседание назначено на 9 декабря.

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Гость||

как бы до суда не убрали а после суда опять не внесли

Гость||

Перекусихин заигрался.

Гость||

Вот так! Что хотят, то и творят!Добровольная, называется, вакцинация....

Гость||

Пин понг

Гость||

Истец-образец настоящего юриста. Больше бы таких юристов и торжество закона бы было

Гость||

Истец так он и есть юрист или адвокат

Гость||

Хорошо, что есть люди готовые нас с вами защищать. Успехов.

Гость||

Бондаренко вон, депутат саратовской думы, давно уже с пеной у рта кричит о нынешнней ситуации в стране и на местах. Мол всё незаконно , когда в правовом русле жить и работать начнём, нахрапистый товарищ, знает , что хочет донести до всех без исключения умов.

Гость||

Так и будут тянуть резину, в итоге кончится ничем, а главного еще больше разапрет со сладких кусков от власти, тьфу!

Гость||

как бы до суда не убрали

Истца?

Гость||

А почему в Пензенской думе нет таких как Бондаренко?

Гость||

А потомуБ что мы их не выбираем...

Гость||

Куар коды незаконно!

Гость||

Вакцинация только добровольное дело!

Гость||

Вакцинация должна быть обязательной!

← Ctrl пред.
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Имя: Гость
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