Продолжается рассмотрение иска к главному санитарному врачу области

01.12.2021 | 13:24

В среду, 1 декабря, в Пензенском областном суде состоялось заседание по иску к главному государственному санитарному врачу региона Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

18 октября житель области подал иск об оспаривании нормативных правовых актов, касающихся введения обязательной вакцинации. Он потребовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в которых идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

Заседание по данному иску прошло в четверг, 25 ноября. Однако накануне, 24-го, из постановления главного санитарного врача был удален пункт об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. В связи с этим истец попросил объявить перерыв для формирования своей позиции.

1 декабря на заседании суда он уточнил требования своего административно-искового заявления с учетом изменений в постановлении главного санитарного врача.

«Истец продолжает оспаривать некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября. Теперь стороне административного ответчика суд предоставил время для подготовки возражений с учетом изменений требований истца», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

Следующее заседание назначено на 9 декабря.