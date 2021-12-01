В инспекции по труду региона ждут звонков отстраненных от работы

01.12.2021 | 11:31

Региональное управление Роспотребнадзора продолжило отвечать на вопросы пензенцев об отстранении от работы в случае отказа вакцинироваться от COVID-19.

Жителям области сложно разобраться, может ли руководство не допустить до работы непривитых граждан и на каком основании. Вопросы об этом они размещают под постами губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

В управлении Роспотребнадзора региона разъяснили, что обязательной вакцинации от опасной инфекции подлежат категории граждан, работающие в определенных сферах. Список приведен в постановлениях № 3, 4, подписанных главным санитарным врачом области Михаилом Перекусихиным. Недавно туда добавили и жителей области, занятых в строительной отрасли.

Ранее в документах был пункт о том, что непривитых сотрудников отстраняют, позже его убрали.

Руководители предприятий и организаций, действующих в перечисленных в постановлениях сферах, должны были организовать вакцинацию не менее 80% от общей численности работников. Если сотрудники отказываются от прививки и коллективный иммунитет не может быть достигнут, то их могут перевести (если это возможно) на дистанционный формат работы или отстранить.

«Взаимоотношения руководителя и работников регулируются трудовым законодательством. Работник отстраняется от работы на основании приказа, изданного работодателем», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, представитель ведомства добавил, что с вопросами по трудовому законодательству, связанными с коронавирусом, нужно обращаться по специальному номеру горячей линии трудовой инспекции 8-902-209-71-03.