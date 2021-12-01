Общество

В инспекции по труду региона ждут звонков отстраненных от работы

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Региональное управление Роспотребнадзора продолжило отвечать на вопросы пензенцев об отстранении от работы в случае отказа вакцинироваться от COVID-19.

Жителям области сложно разобраться, может ли руководство не допустить до работы непривитых граждан и на каком основании. Вопросы об этом они размещают под постами губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

В управлении Роспотребнадзора региона разъяснили, что обязательной вакцинации от опасной инфекции подлежат категории граждан, работающие в определенных сферах. Список приведен в постановлениях № 3, 4, подписанных главным санитарным врачом области Михаилом Перекусихиным. Недавно туда добавили и жителей области, занятых в строительной отрасли.

Ранее в документах был пункт о том, что непривитых сотрудников отстраняют, позже его убрали.

Руководители предприятий и организаций, действующих в перечисленных в постановлениях сферах, должны были организовать вакцинацию не менее 80% от общей численности работников. Если сотрудники отказываются от прививки и коллективный иммунитет не может быть достигнут, то их могут перевести (если это возможно) на дистанционный формат работы или отстранить.

«Взаимоотношения руководителя и работников регулируются трудовым законодательством. Работник отстраняется от работы на основании приказа, изданного работодателем», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, представитель ведомства добавил, что с вопросами по трудовому законодательству, связанными с коронавирусом, нужно обращаться по специальному номеру горячей линии трудовой инспекции 8-902-209-71-03.

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Гость||

Здорового человека не пустить на работу. Пусть без еды семья будет. Вынудить привиться. Логика понятна. И главное добровольно все.

Гость||

Не поняла - то есть потребнадзор включил заднюю скорость, подставил работодателей и перевел стрелки на трудовую инспекцию? Красавцы просто!

Гость||

Да, что-то про суд по этому вопросу перестали писать.

Гость||

Работодатель крайний. По суду он и штраф за работника без вакцины заплатит , и работнику за вынужденные прогулы возместит . Круто вас трахнули?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в региональном управлении Роспотребнадзора... добавили, что с вопросами по трудовому законодательству, связанными с коронавирусом, нужно обращаться по специальному номеру горячей линии трудовой инспекции
Какой лукавый ответ! А зачем же раньше Роспотребнадзор лез в трудовые отношения. издавая постановления свои о вакцинации? Сами кашу заварили, а теперь Инспекторы по труду должны их "косяк" разгребать. Трусы! Честно бы сказали, что не имели право такие обязанности работодателям устанавливать.

Имя: Гость
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