Перечислены 10 причин купить квартиру в жилом доме «Утро»

01.12.2021 | 12:31

Жилой дом «Утро» расположен в самом сердце микрорайона Терновка. С одной стороны, это недалеко от исторического центра Пензы, с другой - уютный двор, соседствующий с частным сектором, дает ощущение близости к природе и удаленности от городской суеты. Это место станет идеальным выбором для тех, кто считает микрорайон родным, у кого здесь живут семья и друзья.

Десятиэтажное строение будет состоять из 216 квартир, по 5-6 на этаже. Сейчас, на старте продаж, квартиры можно купить по приятной цене - от 1,77 млн рублей.

Качество дома «Утро» выгодно отличается от других многоэтажек микрорайона. Основной материал - старый добрый кирпич, который дает тепло- и звукоизоляцию, обеспечивает оптимальный микроклимат. А собственная котельная позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

Застройщик предусмотрел и современный двор с уютными лавочками, арт-объектами и озеленением. Здесь каждый член семьи найдет занятие по душе.

Решающим для многих новоселов фактором является наличие достаточного парковочного пространства. Жителям «Утра» не придется платить за место для автомобиля.

Покупатели квартир в жилом доме «Утро» никогда не пополнят ряды обманутых дольщиков, поскольку застройщик открыл эскроу-счет в надежном банке.

За комфортную жизнь не нужно будет платить баснословные деньги. Обслуживанием дома займется надежная управляющая компания, которая работает в Терновке уже более 10 лет.

Итак, топ-10 преимуществ жизни в доме «Утро»:

- повышение комфорта жизни без смены родного района и издержек переезда в густонаселенные жилые массивы;

- вид на реку из окна, свежий воздух, удаленность от шумной дороги;

- близость родных и друзей;

- безопасный современный двор для детей и взрослых;

- огороженная территория, достаточное количество парковочных мест;

- повышенная тепло- и шумоизоляция благодаря кирпичным стенам, собственная котельная;

- надежная управляющая компания без завышенных расценок на обслуживание;

- развитая инфраструктура: рядом расположен торговый центр «Терновский куст», школы, детские сады, остановки общественного транспорта;

- 100-процентная гарантия от обмана для покупателя благодаря эскроу-счету, с которым работает застройщик;

- приятные цены на старте продаж.

Подробную информацию о жилом доме «Утро» можно уточнить в офисе продаж по адресу: Пенза, улица Терновского, 102, ТЦ «Терновский куст» - или по телефону 8(8412) 500-183.