09.11.2019 | 16:48

Без праздничных новогодних деревьев Пензенская область не останется. В регионе идет активная заготовка тех, что зимой и летом одним цветом.

В Шемышейском районе нет голубых елей и сосен - все зеленые.

«Елка должна быть не менее четырех ступеней. Самое главное, чтобы елка была ровненькая, пушистая, зеленая», - рассказал предприниматель Михаил Мамкаев.

В Пензенской области рубку новогодних красавиц принято начинать не раньше ноября - чем позже, тем лучше. Сосенка не засохнет и может простоять хоть до Международного женского дня, когда в России завершится череда национальных праздников.

В Шемышейском районе, когда лес рубят, щепки не летят. Большую ответственность накладывают масштабы страны.

«Хорошо идет у нас в Крым, потому что много земляков там. Они возьмут елочку с родины, обнимают и плачут», - пояснил Михаил Мамкаев.

В 2019 году цены на главный символ долгожданного праздника не изменятся. Скоро в этом можно будет убедиться на елочных базарах.