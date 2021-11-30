На реконструкцию стадиона «Пенза» потребуется более 600 млн рублей

30.11.2021 | 17:15

На реконструкцию стадиона «Пенза», расположенного в областном центре, потребуется 664 млн рублей. Об этом во вторник, 30 ноября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил зампред правительства региона Олег Ягов.

«В настоящий момент уже имеется положительное заключение госэкспертизы. Информация о сметной стоимости и реквизитах проектно-сметной документации направлена в Министерство спорта РФ. Обсуждается включение пензенского проекта в одну из федеральных программ», - написал Ягов.

Стадион «Пенза» должен стать тренировочной базой для регбистов.

Ранее сообщалось, что объект ждут масштабные работы. После реконструкции там появится поле с искусственным покрытием и подогревом, поле для мини-футбола. Специалисты уберут часть трибун и построят ФОК с большим спортивным залом, покрытие которого сделают из искусственной травы.

Кроме того, на территории стадиона возведут гостиницу на 40 мест и небольшое кафе.