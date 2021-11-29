Ольга Чистякова поздравила с Днем матери многодетную семью Беляевых

29.11.2021 | 14:43

Дарья и Вячеслав Беляевы вместе уже 18 лет. За это время в семье родилось девять детей.

Просторный дом с яблоневым садом удалось купить несколько лет назад. Сейчас здесь продолжается ремонт, который глава семьи делает собственными руками вместе с сыновьями-помощниками.

Мама Дарья по образованию медсестра. Пока мужчины занимаются обустройством дома, она продолжает заботиться о детях: на ее плечах не только традиционные женские обязанности, но и здоровье домочадцев. Кроме того, все дети увлечены музыкой, так что помимо школы женщина успевает водить младших на внеурочные творческие занятия.

Поздравить чету Беляевых с Днем матери приехала депутат Заксобрания, руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

«Семья Беляевых - это большой слаженный оркестр. Дарья и Вячеслав - добрые открытые люди, в доме царит душевная теплота и гармония, и это чувствуют дети. Уверена, они вырастут достойными людьми и сделают много хорошего для Пензенской области», - сказала Ольга Александровна.

Парламентарий помогает семье не в первый раз. Летом она оказала поддержку в покупке строительных материалов, чтобы Беляевы смогли завершить ремонт. Еще раньше подарила детям ноутбук для учебы.

Ольга Чистякова заботится о многодетных семьях своего округа. Так, Светлана и Олег Скоморохи, воспитывающие 11 детей, получили в подарок от благотворителей «Каравана добрых дел» просторный дом.