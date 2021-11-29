Сетевое издание|18+|Понедельник|29 ноя 2021|15:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

Ольга Чистякова поздравила с Днем матери многодетную семью Беляевых

Печать

Дарья и Вячеслав Беляевы вместе уже 18 лет. За это время в семье родилось девять детей.

Просторный дом с яблоневым садом удалось купить несколько лет назад. Сейчас здесь продолжается ремонт, который глава семьи делает собственными руками вместе с сыновьями-помощниками.

Мама Дарья по образованию медсестра. Пока мужчины занимаются обустройством дома, она продолжает заботиться о детях: на ее плечах не только традиционные женские обязанности, но и здоровье домочадцев. Кроме того, все дети увлечены музыкой, так что помимо школы женщина успевает водить младших на внеурочные творческие занятия.

Поздравить чету Беляевых с Днем матери приехала депутат Заксобрания, руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

«Семья Беляевых - это большой слаженный оркестр. Дарья и Вячеслав - добрые открытые люди, в доме царит душевная теплота и гармония, и это чувствуют дети. Уверена, они вырастут достойными людьми и сделают много хорошего для Пензенской области», - сказала Ольга Александровна.

Парламентарий помогает семье не в первый раз. Летом она оказала поддержку в покупке строительных материалов, чтобы Беляевы смогли завершить ремонт. Еще раньше подарила детям ноутбук для учебы.

Ольга Чистякова заботится о многодетных семьях своего округа. Так, Светлана и Олег Скоморохи, воспитывающие 11 детей, получили в подарок от благотворителей «Каравана добрых дел» просторный дом.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте