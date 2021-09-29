Г. Кабельский прокомментировал данные о силовиках и тотализаторе

В среду, 29 сентября, одно из пензенских СМИ опубликовало информацию о том, что в сфере физкультуры и спорта происходят тревожные процессы.
Якобы в один из спортивно-оздоровительных комплексов областного центра пришли силовики, которые проверяют объект на предмет работы незаконного тотализатора с помощью камер, транслировавших состязания в онлайн-режиме.
Портал «ПензаИнформ» обратился за комментарием к врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому.
«Никаких незаконных тотализаторов ни в одном из пензенских спорткомплексов нет. На данный момент идет обычная проверка договоров аренды по предоставлению платных услуг», - пояснил он.
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