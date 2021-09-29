Г. Кабельский прокомментировал данные о силовиках и тотализаторе

29.09.2021 | 15:48

В среду, 29 сентября, одно из пензенских СМИ опубликовало информацию о том, что в сфере физкультуры и спорта происходят тревожные процессы.

Якобы в один из спортивно-оздоровительных комплексов областного центра пришли силовики, которые проверяют объект на предмет работы незаконного тотализатора с помощью камер, транслировавших состязания в онлайн-режиме.

Портал «ПензаИнформ» обратился за комментарием к врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому.

«Никаких незаконных тотализаторов ни в одном из пензенских спорткомплексов нет. На данный момент идет обычная проверка договоров аренды по предоставлению платных услуг», - пояснил он.