В Пензе решилась судьба долгостроя на улице Кижеватова

05.01.2021 | 16:52

Мнения пензенцев относительно незавершенного дома от компании «Север-Траст» различны. Но Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства при решении судьбы брошенной многоэтажки их не учитывал - ориентировались совсем на другое. На сайте организации появилась информация о том, что здание доделают.

«На основании результатов независимых экспертиз фонд произвел расчеты размера возмещения и размера финансирования мероприятий по завершению строительства. Из полученных сумм выбрана наименьшая», - сказано там.

То есть если бы людям решили отдавать деньги, то размер компенсации составил бы 289 миллионов рублей. На завершение объекта нужно 109 миллионов - в два с лишним раза меньше.

Сооружать многоэтажку начали в 2006 году. К работам приступали несколько раз, дело окончательно остановилось в 2015 году. Состояние здания вызывает опасения.

«Там требуется серьезное обследование, наверняка - усиление несущих конструкций», - отметила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Свои квартиры в доме на улице Кижеватова уже около 15 лет ждут полторы сотни пензенцев, купивших квадратные метры на этапе строительства. Сначала многоэтажку планировали сдать быстро, потом срок перенесли на 2012 год. Впоследствии застройщик оказался банкротом, а люди остались без денег и без жилья.