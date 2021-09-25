Общество

На улице Гагарина откроют магазин низких цен «Скидкино»

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Новый дискаунтер «Скидкино» на Гагарина, 7а, в Пензе откроет свои двери в октябре. Товары повседневной необходимости можно купить здесь существенно дешевле, чем в других торговых точках.

Главной отличительной особенностью является широкий ассортимент. Обычно сети формата «эконом» добиваются снижения расценок за счет скудного набора товаров. «Скидкино» выгодно отличается от аналогов, поскольку предлагает большой выбор - начиная от живых цветов в горшках, заканчивая свежим ремесленным хлебом «Пан Калач».

«Скидкино» входит в семейство магазинов «Караван», «Улыбка радуги», «Дьюти фри», и за счет синергии группы компаний есть возможность предложить пензенским покупателям больше товаров по выгодным ценам», - рассказала директор сети Елена Учайкина.

Повышенным спросом пользуется отдел охлажденных продуктов, где можно купить мясо, рыбу, колбасы, сыры и многое другое. Как показывает практика, в «Скидкино» хозяйки приезжают, чтобы существенно пополнить запасы продовольствия без ущерба для кошелька.

Приятным бонусом является линейка непродовольственных товаров: домашний текстиль, посуда, цветочные горшки. Изделия такие же, как в «дорогих» магазинах, но ценник гуманный. Поэтому прилавки промтоваров быстро пустеют и затем так же быстро обновляются.

Выбор Заводского района для нового «Скидкино» обусловлен потребностями населения: территория переживает период активной затройки. Кроме того, здесь расположены учебные и социальные учреждения.

Местные жители, а также студенты могут получить работу рядом с домом или местом учебы: в «Скидкино» есть вакансии с достойной зарплатой и бесплатным периодом обучения. Уточнить информацию можно по телефону 8 (8412) 500-409.

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