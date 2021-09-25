На почте в Бессоновке назрели большие кадровые проблемы

25.09.2021 | 18:00

Жители Бессоновки предали огласке происходящее в местном почтовом отделении. Оттуда уволились почти все сотрудники, очереди выстраиваются едва не до пожарной станции.

Ролик, выложенный в социальной сети, набрал больше 43 тысяч просмотров. Толпу можно видеть постоянно. Местные собираются у входа в здание на Центральной улице еще до открытия (оно в 10:00).

В одной очереди - люди и с извещениями на посылку, и с заказными письмами, и с квитанциями оплаты ЖКУ. Развести потоки невозможно: на всех - два оператора.

В настоящее время в Бессоновке открыты вакансии руководителя отделения почтовой связи и оператора. Пока ждут кандидатов, коллеги помогают обслуживать население.

«У нас работает мобильная группа. Когда в каком-то отделении происходят либо увольнения сотрудников, либо больничные, мобильная группа их замещает и обеспечивает полное выполнение всего функционала отделения», - сообщила руководитель пресс-службы УФПС Пензенской области АО «Почта России» Инна Дятлова.

Ситуация в Бессоновке, по словам представителя компании, взята на контроль.

«В этом месяце прошла досрочная выплата пенсий. Уже до 16 сентября все получили свои пенсии и пособия», - рассказала Инна Дятлова.

«Без конца меняются! То есть, то нету!» - возмутилась сельчанка.

Жители Бессоновки только и успевают привыкать то к почтальонам, то к операторам в зале обслуживания.