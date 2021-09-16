Общество

В Пензе лучшие в профессиях получили ключи от автомобилей

Печать

Массовая несанкционированная стоянка на Фонтанной площади вряд ли вызвала бы негодование у сотрудников ГИБДД. Парковку новых автомобилей устроили ненадолго - на время проведения церемонии награждения победителей IX областного конкурса «Лучший по профессии». Машины - главные призы для занявших первые места.

«Моя вторая половинка, моя драгоценная супруга, я ее очень люблю, и решил этот автомобиль подарить ей», - рассказал штукатур Александр Ахмаев.

«Я его с 2011 года поддерживаю в этих конкурсах, мы знали, что он выиграет. Счастье, что он наконец выиграл, 10 лет к этому шел. Что теперь? Будем кататься на ней», - отметила супруга победителя Алсу Ахмаева.

Состязания среди лучших профессионалов проводились в девяти конкурсных номинациях: «Сварщик», «Сборщик корпусной мебели», «Водитель автобуса», «Тракторист-машинист», «Пчеловод», «Оператор машинного доения коров», «Штукатур», «Машинист асфальтоукладчика» и «Ветеринарный фельдшер».

За третье и второе место лауреатам конкурса вручили денежные призы по 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

«Я думаю, что это колоссальный пример того, с каким уважением власть относится к людям рабочей профессии. А ведь в мотивации уважение далеко не последнюю роль играет и, безусловно, материальный стимул - это огромная поддержка для семьи, для близких человека, который получает серьезный приз», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Не забыли и организаторов профессиональных состязаний. Им вручили благодарности губернатора.

Победители в номинациях «Лучший ветеринарный фельдшер» и «Лучший водитель автобуса» будут представлять Пензенскую область на всероссийском конкурсе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Молодцы!

Гость||

Газоны и тротуары ждут новоявленных обладателей вёдер с гайками.

Гость||

Мне такой "аутомобиль" за даром не нужен!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте