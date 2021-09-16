В Пензе лучшие в профессиях получили ключи от автомобилей

16.09.2021 | 20:24

Массовая несанкционированная стоянка на Фонтанной площади вряд ли вызвала бы негодование у сотрудников ГИБДД. Парковку новых автомобилей устроили ненадолго - на время проведения церемонии награждения победителей IX областного конкурса «Лучший по профессии». Машины - главные призы для занявших первые места.

«Моя вторая половинка, моя драгоценная супруга, я ее очень люблю, и решил этот автомобиль подарить ей», - рассказал штукатур Александр Ахмаев.

«Я его с 2011 года поддерживаю в этих конкурсах, мы знали, что он выиграет. Счастье, что он наконец выиграл, 10 лет к этому шел. Что теперь? Будем кататься на ней», - отметила супруга победителя Алсу Ахмаева.

Состязания среди лучших профессионалов проводились в девяти конкурсных номинациях: «Сварщик», «Сборщик корпусной мебели», «Водитель автобуса», «Тракторист-машинист», «Пчеловод», «Оператор машинного доения коров», «Штукатур», «Машинист асфальтоукладчика» и «Ветеринарный фельдшер».

За третье и второе место лауреатам конкурса вручили денежные призы по 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

«Я думаю, что это колоссальный пример того, с каким уважением власть относится к людям рабочей профессии. А ведь в мотивации уважение далеко не последнюю роль играет и, безусловно, материальный стимул - это огромная поддержка для семьи, для близких человека, который получает серьезный приз», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Не забыли и организаторов профессиональных состязаний. Им вручили благодарности губернатора.

Победители в номинациях «Лучший ветеринарный фельдшер» и «Лучший водитель автобуса» будут представлять Пензенскую область на всероссийском конкурсе.