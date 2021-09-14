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Общество

В Пензе завершается обустройство третьей площадки для выгула собак

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Открытие специализированной площадки для выгула животных на улице Карпинского ожидается в ближайшее время. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Пензенской гордумы.

Жители микрорайона неоднократно просили городские власти оборудовать место для прогулок с собаками. В июле было принято решение о создании объекта размером 25 на 25 метров, огражденного по периметру. Была определена территория с учетом всех нормативов, в том числе расстояния до окон жилых домов, и заложены средства для ее благоустройства.

Сейчас работы по созданию площадки идут полным ходом: установлено ограждение, производится бетонирование, вскоре появятся лавочки и урны.

Место выгула собак предусматривает две разделенные зоны - для щенков в возрасте до года и для их более взрослых сородичей. В перспективе площадку планируется оснастить элементами для тренировки животных.

Это будет уже третья специально обустроенная территория для домашних питомцев. Первая появилась в 2018-м на Ново-Тамбовской, вторая - чуть позже на Онежской.

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Источник — фото pgduma.ru
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Гость||

А за чей счёт этот банкет ???? Надеюсь частные пожертвования ?

Гость||

А сквер?

Гость||

Гость писал(a):

А сквер?
Теперь там собачий сортир...

Гость||

Сделайте еще и в ближнем Арбеково площадку для выгула! Там, где Парк Победы сейчас. Я готова даже платить за вход символическую сумму. Такие площадки нужны, и точно не 3 на весь город.

Гость||

Гость писал(a):

А за чей счёт этот банкет ???? Надеюсь частные пожертвования ?
за счет налогоплательщиков конечно

Гость||

для чего это делается ? хоть один собачник будет там выгуливать собаку ? НЕ БУДЕТ!!! 25 на 25 метров нет ничего, маразм, для людей парк разбить надо было лавочки деревья вот что нужно там, собачников нужно жестко контролировать, собака это большая ответственность не только перед животным но и перед другими людьми и заводчики должны это понимать, для собак которых выгуливают должны быть электронные документы созданные хозяином в госуслугах ( после смерти удалены) там должны будут отображаться прививки и прочие документы, не сделал вовремя штраф, собака должна быть защищена так же как и люди рядом с которой выгуливается животное, так же ежегодный сбор средств на благоустройство и уборку 3000-5000 тысяч, это 10-15 рублей в день, немножко нужно уже уходить от средневековья, + само сабой штрафы за например выгуливание без намордника ( любой собаки во время прогулки) или за дерьмо которое не убрал и не утилизировал хозяин, я уверен что с принятием вот таких минимальных мер во первых будут дополнительные рабочие места от дворника до полицейского, + люди и животные будут защищены так как будет контроль.

Гость||

Гость писал(a):

для чего это делается ? хоть один собачник будет там выгуливать собаку ? НЕ БУДЕТ!!!
Увы но да,они своих блоховозов таскают обычно на детские площадки...их как магнитом туда тянет.

Имя: Гость
Комментарий:

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