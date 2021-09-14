В Пензе завершается обустройство третьей площадки для выгула собак

14.09.2021 | 17:27

Открытие специализированной площадки для выгула животных на улице Карпинского ожидается в ближайшее время. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Пензенской гордумы.

Жители микрорайона неоднократно просили городские власти оборудовать место для прогулок с собаками. В июле было принято решение о создании объекта размером 25 на 25 метров, огражденного по периметру. Была определена территория с учетом всех нормативов, в том числе расстояния до окон жилых домов, и заложены средства для ее благоустройства.

Сейчас работы по созданию площадки идут полным ходом: установлено ограждение, производится бетонирование, вскоре появятся лавочки и урны.

Место выгула собак предусматривает две разделенные зоны - для щенков в возрасте до года и для их более взрослых сородичей. В перспективе площадку планируется оснастить элементами для тренировки животных.

Это будет уже третья специально обустроенная территория для домашних питомцев. Первая появилась в 2018-м на Ново-Тамбовской, вторая - чуть позже на Онежской.