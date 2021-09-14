В Пензе завершается обустройство третьей площадки для выгула собак

Открытие специализированной площадки для выгула животных на улице Карпинского ожидается в ближайшее время. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Пензенской гордумы.
Жители микрорайона неоднократно просили городские власти оборудовать место для прогулок с собаками. В июле было принято решение о создании объекта размером 25 на 25 метров, огражденного по периметру. Была определена территория с учетом всех нормативов, в том числе расстояния до окон жилых домов, и заложены средства для ее благоустройства.
Сейчас работы по созданию площадки идут полным ходом: установлено ограждение, производится бетонирование, вскоре появятся лавочки и урны.
Место выгула собак предусматривает две разделенные зоны - для щенков в возрасте до года и для их более взрослых сородичей. В перспективе площадку планируется оснастить элементами для тренировки животных.
Это будет уже третья специально обустроенная территория для домашних питомцев. Первая появилась в 2018-м на Ново-Тамбовской, вторая - чуть позже на Онежской.
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А за чей счёт этот банкет ???? Надеюсь частные пожертвования ?