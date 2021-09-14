Отопительный сезон в Заречном стартует 15 сентября

14.09.2021 | 08:23

В Заречном объявлено о начале отопительного сезона.

«15 сентября из-за понижения температуры воздуха в Заречном включат отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Сначала тепло поступит в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и другие социальные объекты. В жилых домах батареи потеплеют на следующий день, 16 сентября.

Решение о начале отопительного сезона обычно принимается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 °С. По данным регионального гидрометеоцентра, 14 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +23 °С, 15-го - до +15 °С, 16-го - до +12 °С. Ночью похолодает до +5 °С.

В Пензе дату начала отопительного сезона пока не назвали.