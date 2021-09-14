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Общество

Отопительный сезон в Заречном стартует 15 сентября

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В Заречном объявлено о начале отопительного сезона.

«15 сентября из-за понижения температуры воздуха в Заречном включат отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Сначала тепло поступит в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и другие социальные объекты. В жилых домах батареи потеплеют на следующий день, 16 сентября.

Решение о начале отопительного сезона обычно принимается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 °С. По данным регионального гидрометеоцентра, 14 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +23 °С, 15-го - до +15 °С, 16-го - до +12 °С. Ночью похолодает до +5 °С.

В Пензе дату начала отопительного сезона пока не назвали.

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Гость||

Деньгафффф много надо?

Гость||

Наконец-то! Дождались.

Гость||

Это ничего что на улице +22?

Гость||

а ничего что раньше включали 15 октября

Гость||

Гость писал(a):

а ничего что раньше включали 15 октября
это точно! всегда с 15 октября! в прошлом году включили с 1 октября, в этом аж с 15 сентября! ненасытные !

Гость||

Отлично, хорошо,что не стали тянуть

Гость||

В Москве то же. И только в Пензе наверное будут ждать 15 октября, как написала нам компартия еще в СССР.

Гость||

Жадные какие , скоро 15 августа включать будут

Гость||

Посмотрим как вы завтра завоете.

Гость||

А потом в октябре тепло станет, и будем топить улицу… бараны…

Гость||

Может просто без включения обязать перечислить деньги на счета? Зачем ещё и пытать? Или надо уменьшить работы ПФР и поднять доход ритуальщикам?

Гость||

09.09 воют такие животные как ты

А люди за свои деньги хотят получать качественные услуги и об этом говорят

Гость||

Да там в заречном одни старухи остались, молодежи раз два и опчелся, а старухам холодно им надо с 15 сентября, все логично.

Гость||

Инцидент произошёл под Сергиевым Посадом. Троих мигрантов подозревают в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. Накануне вечером возле администрации собрались около 200 местных жителей, которые потребовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. Люди пожаловались также, что приезжие пристают к детям, и родители боятся отпускать подростков на улицу.

Об исчезновении пенсионерки стало известно 12 сентября. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Тело пропавшей было найдено рядом с железнодорожными путями.

Двое подозреваемых задержаны, третьего разыскивают полицейские.

Гость||

8 градусов же не продержалось 5 дней. не по закону

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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