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Общество

В области ожидается снижение температуры на 10 градусов

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В ближайшее время в Пензенскую область вернутся холода. Об этом предупреждает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последним теплым днем будет вторник, 14 сентября. В темное время суток температура опустится до 12...14 градусов, в светлое поднимется до 21...23. Ветер будет западным.

15-го числа уличные термометры ночью покажут 8...10 градусов, днем - 13...15. 16 сентября ночью будет 5...7 градусов, днем - 10...12. Подует северо-западный ветер. Дожди не прогнозируются.

Неделю назад в Пензенской области ночью и утром местами наблюдались заморозки до -2 градусов, потом на несколько дней в регионе установилась теплая погода.

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Гость||

Аааааааааааааа! Замерзаеееееееееееееем! Включай отоплениееее!

Гость||

Врубай отопление.

Гость||

Осенью и прохлада? Да вы чтоооооо?

Гость||

Какая нафиг отопление - полгорода разрыто. На Кирова за детской библиотекой две недели назад раскопали и бросили.

Гость||

Газовые плиты, пришло ваше время!

Гость||

Это никуда не годится.

Гость||

Всё.пора.включайте отопление.город замёрзнет.

Имя: Гость
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