В области ожидается снижение температуры на 10 градусов

13.09.2021 | 12:44

В ближайшее время в Пензенскую область вернутся холода. Об этом предупреждает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последним теплым днем будет вторник, 14 сентября. В темное время суток температура опустится до 12...14 градусов, в светлое поднимется до 21...23. Ветер будет западным.

15-го числа уличные термометры ночью покажут 8...10 градусов, днем - 13...15. 16 сентября ночью будет 5...7 градусов, днем - 10...12. Подует северо-западный ветер. Дожди не прогнозируются.

Неделю назад в Пензенской области ночью и утром местами наблюдались заморозки до -2 градусов, потом на несколько дней в регионе установилась теплая погода.