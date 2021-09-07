Общество

В пензенском троллейбусе появилась возможность оплаты проезда картой

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В троллейбус № 7 теперь можно заходить без купюр и монет. Оплатить проезд получится несколькими способами. Первый - приложить банковскую карту к терминалу.

Второй вариант - обратить внимание на окна и найти размещенный QR-код, навести на него камеру смартфона, скачать приложение и оплатить проезд с его помощью. В этом случае бумажного билета пассажир не получает, но контролер или кондуктор сразу поймут, потратил человек деньги или нет.

«На экране вашего смартфона на каждый день генерируется новый символ во весь экран. Например, там может быть красный человечек, зеленый - любой. И когда заходит контролер, он даже не читает, что написано, он просто смотрит: сегодня красный человечек - вы оплатили», - рассказал генеральный директор транспортной компании Александр Кровяков.

Пока все это возможно в единственном пензенском троллейбусе. Но уже в среду, 8 сентября, к нему присоединится еще пара десятков машин, ходящих по тому же маршруту. Терминалов в них нет, а вот QR-коды уже расклеивают.

Третий способ оплаты - приложить банковскую карту к устройству, которое есть у каждого кондуктора.

«В течение двух недель на все валидаторы будет установлено новое программное обеспечение, и вы спокойно можете оплатить банковской картой», - сообщил Александр Кровяков.

В будущем изменения коснутся и автобусов, и маршруток.

«Мы это решение выбираем. После того как определимся с решением, мы приобретем программное обеспечение и будем распространять на весь общественный транспорт. Но это, скорее всего, будут следующий год и последующие, потому что одновременно сделать это невозможно. Затраты, которые необходимо понести перевозчикам на установку оборудования, существенны», - пояснил директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Михаил Глушков.

В троллейбусах кондукторы продолжат свою работу - возможность оплатить проезд наличными останется.

«Я боюсь, как бы нас не закрыли, вот в чем дело. А к изменениям быстро привыкаешь», - подчеркнула кондуктор Тамара Дьяченко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А в маршрутках когда будет оплата картой?

Гость||

Самое страшное,что фашисты спокойно говорят о будущем.

Гость||

картой то ладно тут свистят что по лицу к 25 году хотят сделать в нашем сельпо это не прокатит слишком мало транспорта и на остановка не кто столько ждать не будет пока толпа через одну дверь не пройдёт

Гость||

Гость писал(a):

Самое страшное,что фашисты спокойно говорят о будущем.
А кто фашисты?

Гость||

Это реально прикол контактная сеть скоро осыпится а они валидаторы ставят))) вы на чем ездить собрались на валидаторах) смешные клоуны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Затраты, которые необходимо понести перевозчикам на установку оборудования, существенны», - пояснил директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Михаил Глушков
А разве это не проблемы перевозчиков? Купили лицензию - соответствуйте требованиям.

Гость||

18.55 Водитель маршрутки пишет .Я - за ! И убрвть вообще маршрутки из города ! Троллейбусы оставить и ращвивать этот вид транспорта ! Лучше вернуть транспортные карты !

Гость||

Что ж, радует что хоть на одном маршруте "рогатые" двигаются в ногу со временем. Надеюсь до других маршрутов это новшество тоже дойдет, и не только до троллейбусных.

Имя: Гость
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