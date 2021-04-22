Три пензенца поплатились за оскорбление полиции в соцсетях

22.04.2021 | 09:53

С начала года три жителя Пензенской области понесли наказание за размещение в социальных сетях комментариев, в которых негативно оцениваются сотрудники полиции.

«За публичное возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе предусмотрена административная ответственность», - пояснили в УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции относятся к социальной группе граждан, объединенных профессиональными и служебными признаками. За нарушение статьи 20.3.1 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо административный арест до 15 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пензенским нарушителям закона назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей либо 20 часов обязательных работ.

Если административная ответственность не поможет, то в следующий раз наказание за оскорбление полицейских будет регламентировано уголовным кодексом. Это может быть штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет или лишение свободы от 2 до 5 лет.

«Аналогичные действия с использованием интернета, с применением насилия или угрозами его применения наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до шести лет», - предупредили в пресс-службе управления, призвав граждан соблюдать закон при высказывание мнений в Сети.