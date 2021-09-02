Общество

В пензенской больнице КИМ начал работать новый томограф

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В среду, 1 сентября, в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, больше известном как больница КИМ, возобновил свою работу кабинет компьютерной томографии.

Об этом сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В период пандемии на томографе выполнялось в среднем около 500 исследований в неделю. Работа в усиленном режиме привела к тому, что аппарат вышел из строя.

На отсутствие возможности пройти исследование методом КТ поступало множество жалоб. Пока не было установлено новое оборудование, пациентов КИМа возили в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

На новый аппарат компьютерной томографии из бюджета региона выделили 32 млн рублей. В августе в Министерстве здравоохранения Пензенской области пообещали, что он будет установлен в сентябре. 16-го числа начался демонтаж старого аппарата и подготовка помещения для нового 32-срезового томографа.

«К концу прошлой недели специалисты фирмы Hitachi завершили монтаж. Сотрудники томографического кабинета в первый день осени вновь приступили к проведению исследований на более современном мультиспиральном 32-канальном компьютерном томографе Supria», - говорится в сообщении КИМа.

Накануне, 30 и 31 августа, медицинский персонал кабинетов функциональной диагностики прошел обучение на аппарате Hitachi Supria.

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Источник — фото vk.com/pokcsvmp
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Гость||

Какой томограф? Ковида только ковида!!!

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