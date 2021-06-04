В КИМе рассказали, когда вернется в строй компьютерный томограф

04.06.2021 | 11:11

В четверг, 3 июня, под одним из постов на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram появилось обращение читателя.

Пользователь Сети жаловался на отсутствие необходимого оборудования в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи.

«В условиях нестабильной ситуации с ковидом хотелось бы поднять вопрос о нерабочем аппарате КТ (компьютерной томографии. - Прим. ред.) в КИМе! Здесь самые тяжелые пациенты, и нет возможности сделать КТ. Это безобразие, возить тяжелых пациентов в Бурденко не берутся, как следить за состоянием больного?» - возмутился пользователь Сети.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» попросила прокомментировать ситуацию. Администрация лечебного учреждения подтвердила, что аппарат КТ находится на ремонте.

«По показаниям пациенты нашей медицинской организации временно проходят обследование в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко». Ввод в эксплуатацию аппарата КТ ориентировочно будет через две недели», - сообщили в центре специализированных видов медицинской помощи.