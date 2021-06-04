Общество

В КИМе рассказали, когда вернется в строй компьютерный томограф

Печать

В четверг, 3 июня, под одним из постов на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram появилось обращение читателя.

Пользователь Сети жаловался на отсутствие необходимого оборудования в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи.

«В условиях нестабильной ситуации с ковидом хотелось бы поднять вопрос о нерабочем аппарате КТ (компьютерной томографии. - Прим. ред.) в КИМе! Здесь самые тяжелые пациенты, и нет возможности сделать КТ. Это безобразие, возить тяжелых пациентов в Бурденко не берутся, как следить за состоянием больного?» - возмутился пользователь Сети.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» попросила прокомментировать ситуацию. Администрация лечебного учреждения подтвердила, что аппарат КТ находится на ремонте.

«По показаниям пациенты нашей медицинской организации временно проходят обследование в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко». Ввод в эксплуатацию аппарата КТ ориентировочно будет через две недели», - сообщили в центре специализированных видов медицинской помощи.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Вот это да !И давно там КТ сломан ? А в Бурденко один КТ на всех.

Гость||

Зато в Минздраве все идет по плану и все хорошо!!!

Гость||

Эт специально чтоб побольше сдохло,а вы возьмите 500 миллионов которые изъяли у белозерцева и купите в чем проблема?

Гость||

Гость писал(a):

А в Бурденко один КТ на всех.
А скока нада?

Гость писал(a):

Зато в Минздраве все идет по плану и все хорошо!
А что случилося то?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте