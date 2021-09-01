В Пензе подсчитали незаконные переходы через пути

01.09.2021 | 20:50

Транспортный прокурор вместе с сотрудниками правоохранительных органов и представителями Куйбышевского отделения РЖД совершили объезд и подсчитали, сколько в городе незаконных переходов.

Поводом для такой поездки послужила печальная статистика: в регионе в несколько раз увеличилось количество пострадавших на железной дороге. Участники рейда осмотрели и официально разрешенные, специально оборудованные места для пересечения путей.

Несанкционированные переходы стараются ликвидировать: устанавливают заборы, выкапывают траншеи, - однако желающих сократить путь, рискуя при этом погибнуть, меньше не становится.

Между тем город продолжает застраиваться. Дома появляются и вдоль железнодорожных магистралей. Как следствие, местные жители прокладывают себе опасные тропы.

Часть пензенцев, угодивших под поезд в этом году, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Последний смертельный случай был - это еще и наушники. Наушники - бич нашего времени, как при переходе автомобильных дорог, так и железных. Хотел бы сказать, чтобы родители внимательно определили для себя пути движения детей в учебные заведения, есть ли там переход железной дороги, чтобы они уже изначально разработали маршруты, чтобы исключить, по возможности, переход железнодорожных путей детьми», - отметил транспортный прокурор Пензенской области Сергей Гусев.

«Поезда, которые ходят на наших участках, едут с определенными скоростями: 60, 80, пассажирский поезд и 120 километров в час едет. Чтобы остановить эту махину весом от трех до семи тысяч тонн, нужен километр тормозного пути. В очередной раз призываю быть на железной дороге более внимательными», - предупредил заместитель начальника Куйбышевской ЖД по Пензенской области Владимир Викулин.

Тем временем пензенцы продолжают смело шагать через рельсы. Штраф в размере 100 рублей мало кого пугает. Рейд должен помочь в реализации программы по возведению пешеходных переходов там, где это действительно необходимо. Нелегальные пути постараются отрезать.